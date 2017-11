Die Bauarbeiten in der Ortsmitte von Neukirchen umfassen seit der Baustelleneinrichtung Mitte Oktober aktuell bis zur Winterpause folgende Tätigkeiten, die zum großen Teil bereits angelaufen oder ausgeführt sind: Hausanschlüsse Wasser/Kanal im Bereich Bauvereins- und Bergstraße, Bau des Regenwasserkanals im Einzugsbereich Anger/Ortsmitte/Abzweig Wildenhofstraße sowie Verlegung der Wasserleitung im abgefrästen Straßenverlauf auf Höhe des Anwesens Geier (Abzweig Schönlinder Straße) bis Ortsausgang Richtung Peilstein.

Die Wasserleitungsmaßnahme schließt sich nach Beendigung des noch laufenden Kanalbaus voraussichtlich bis Mitte Dezember an, heißt es in einer Presseinfo. Danach ist die Winterpause bis 26. Februar vorgesehen. Die derzeit bestehende Umleitung ist zu beachten, bietet aber für Anlieger und Geschäftskunden im Kernbereich Apotheke/Raiffeisenbank die Möglichkeit der Zufahrt.Mit Aufnahme der Wasserleitungsverlegung Peilsteiner Straße kann nach dem derzeitigen Stand der Bauvorbereitung auf eine Vollsperrung verzichtet werden. Mit einer Teilsperrung soll die Durchfahrt ermöglicht werden. Die Arbeiten werden ab 26. Februar wieder aufgenommen: Kanalsanierung Peilsteiner Straße, Erneuerung von Schachtbauwerken bis zur Räumung der Baustelle (11. Juni).Die jeweiligen Bauabschnitte werden mit der Asphaltierung abgeschlossen. Ob 2018 und in welchem Umfang verkehrsmäßige Beschränkungen nötig sind, wird nach Wiederaufnahme der Arbeiten rechtzeitig mitgeteilt, so das Schreiben.