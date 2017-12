Oberreinbach. Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist bekannt für große stimmungsvolle Waldweihnachten; allen voran Sorghof, Ursensollen und Kemnath am Buchberg. Die Feier im Eiselbachtal in der Gemeinde Neukirchen steht in Sachen Romantik den anderen nicht nach. Jedes Jahr inszeniert die Dorfjugend ein neues, eigens geschriebenes Mundartstück. Mit von der Partie sind lebende Tiere. Am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr ziehen wieder der Engel, Maria und Josef, die Hirten und eine Schar von Besuchern vom Wirtshaus in Oberreinbach mit Laternen und Fackeln zum einsamen Stall im Eiselbachtal. Die ökumenische Waldweihnacht gestalten der Posaunenchor, ein Weihnachtschor und die beiden Pfarrer aus Neukirchen. Nach dem gemeinsamen "Stille Nacht" laden die Jugendlichen des Stammtischs Kuemmerling zu einem Imbiss und Getränken an Lagerfeuern ein. Fackeln können am Anfang gekauft werden; Kinder dürfen eigene Laternen mitbringen. - Im Bild das Krippenspiel im Jahr 2014. Bild: exb