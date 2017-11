Bei der Feuerwehr Neukirchen steht Fortbildung hoch im Kurs. Unter Leitung von Kommandant Manfred Lösch absolvierten die Aktiven eine Tagesschulung im Gerätehaus. Neben der Modulausbildung, zugeschnitten auf die jeweilige Größe und Einsatzstärke einer Feuerwehr, bietet der Fachbereich Gefahrgut des Landkreises auch diese Tagesveranstaltung an.

Ätzende Flüssigkeit

Kreisbrandmeister Alex Graf eröffnete als Leiter des Fachbereiches am Samstagvormittag die Veranstaltung. Auf dem Lehrplan standen zunächst Einweisung und Auffrischung zum Thema "Gefährliche Stoffe und Güter", anschließend Grundkenntnisse zum Thema Dekontamination. Die Beschaffenheit und das Verhalten eines Chemikalienschutzanzuges wurden ebenfalls erläutert.Die Ausbilder Alex Graf, Markus Held und Hans Sperber verwiesen dabei auf die Notwendigkeit einer ruhigen und besonnenen Arbeit. Bei einem Einsatz mit gefährlichen Stoffen sei überlegtes und organisiertes Vorgehen der Schlüssel zum Erfolg.Nach dem Mittagessen wurde ein gedachter Schadensfall mit austretender ätzender Flüssigkeit angenommen. Aus einem undichten Gefäß kam diese heraus, so das Übungsszenario, eine kontaminierte Person galt es zu retten.Hauptaugenmerk für die örtlich zuständige Wehr, in diesem Fall Neukirchen, liegt zunächst im Absichern und Absperren der Einsatzstelle und des Gefahrenbereiches mit Flatterband und Hinweisschildern. Für den Brandschutz sollen Löschmittel in dreifacher Form - Wasser, Pulver, Schaum - in Bereitstellung stehen. Um den anrückenden Spezialkräften wie dem ABC-Zug der Wehr Sulzbach-Rosenberg entgegen zu arbeiten, solle danach ein "Dekontaminations-Platz" eingerichtet werden. Zugute kommt der Feuerwehr Neukirchen dabei die vorgehaltene Ausrüstung wie leichter Chemikalienschutzanzug und Dekontaminations-Geräte. Nach dem Aufbau des Dekontaminations-Platzes wurden Aktive mit einem Chemikalienschutzanzug (CSA) schwer ausgerüstet und zur Einsatzstelle geschickt, um das Gebinde abzudichten. Sechs Kräfte der Neukirchener Wehr sind dazu ausgebildete CSA-Träger. Nach schweißtreibender Arbeit unter dem schweren Schutzanzug und erfolgreicher Rettung der Person und Reinigung sowie Entkleidung der Einsatzkräfte folgte die Schlussbesprechung. KBM Sperber bescheinigte der Mannschaft ein gutes und sauberes Arbeiten und verwies auf die Notwendigkeit, spezielle Gerätschaften vorzuhalten. Gerade im Straßenverkehr würde der nächste Gefahrguteinsatz nur eine Frage der Zeit sein. Kommandant Manfred Lösch dankte den Ausbildern des Fachbereichs Gefahrgut sowie seinen Aktiven für ihr engagiertes Mitwirken.