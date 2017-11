"Vorhang auf" heißt es bald wieder im Saal des Neukirchner Hofes, wenn die Theatergruppe der Kolpingsfamilie ihr neues Stück zum Besten gibt. Der Titel verspricht nicht weniger als "A Mordsgschicht".

Die Personen und ihre Darsteller Bankdirektor Theo Fahrbacher: Roman Palecki



Zimmermädchen Susi Mückel: Susanne Reiff



Dorfpolizist Gustl Abendroth: Wolfgang Rattai



Regisseur Ernst Rohleder: Daniel Eckert



Rezeptionist Peter Hauser: Klaus Schuster



Wirtin Fanny Bergleitner: Dorle Wismeth



Köchin Liesel Spannkraut: Doris Ertl



Restaurantkritiker Constantin von Huber: Michael Rattai



Kellnerin: Tina Langhans



Touristin Uta Marquardt: Michaela Springs



Ihr Sohn Leander: Lukas Meier



Schreiner Xaver Sackmann: Christian Geilersdörfer



Regie: Susanne Reiff und Christian Geilersdörfer



Bühne: Gerhard und Hannes Frind

Die Kriminalkomödie stammt aus der Feder von Veronika Schütt und Olaf Köhler. Schon seit Wochen proben die Schauspieler das lustige Stück, und es wird an den aufwendigen Kulissen gewerkelt.Zum Inhalt wird so viel verraten: Das Traditionsgasthaus Gipfelwirt steht kurz vor dem Ruin. Die Wirtin versucht ihr Bestes, dennoch stemmt sie sich mit aller Gewalt gegen jede Neuerung - der Tradition wegen und im Gedenken an ihren Vater, der trotz seines Todes noch allgegenwärtig scheint. Die Belegschaft kann sie aber dennoch zu einem Experiment überreden: ein Krimidinner auf dem Gipfel - interaktiv innovativ.Die Gäste sind geladen, und der liebe Gott spielt mit. Er fährt ein gruseliges Gewitter auf. Alles läuft nach Plan, bis ein echtes Verbrechen passiert! Ist die Gipfelwirt-Crew dieser Herausforderung gewachsen? Ein Kommissar, ein Dachziegel, ein übereifriger Regisseur und ein kletternder Held bringen die Emotionen zum Kochen. Und wie es sich für ein Volksstück gehört, kommt auch die Liebe ins Spiel.Die Termine der Vorstellungen sind Samstag 18. November, 19.30 Uhr (Premiere); Samstag 25. November, 19.30 Uhr; Sonntag 26. November, 15 Uhr; Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr. Einlass jeweils 45 Minuten vor Beginn. Karten für die nummerierten Plätze gibt es an der Abendkasse und ab sofort im Vorverkauf im Neukirchner Hof. Reservierte Karten müssen spätestens 45 Minuten vor der Vorstellung abgeholt werden.