Junge Leute brachten mit alten Bräuchen frohes Leben ins obere Reinbachtal. Dafür opferte mancher Bewohner gerne ein paar Urlaubstage.

Die Kirchweih in Holnstein nahm ihren Anfang beim musikalischen Schlachtschüsselessen und ging dann zur etwas lautstärkeren Party im Kirwastodl über.Hinaus in den Wald von Karl Kreussel zogen die Burschen am Samstag, um einen Baum ins Dorf zu holen. Geschmückt mit Schnitzereien, Kränzen und Bändern, stellten sie ihn am Schlossplatz auf. Unter dem Kommando von Karlheinz Pilhöfer schoben die Männer an den Schwalben an, bis der Dachreiter auf dem Schloss in der Baumspitze ein neues Gegenüber hatte. Die Kirchenreinbacher Spitzboum unterstützten die Schwerarbeiter musikalisch.Die zwischenzeitlich verlassene Kirwa-Burschenschaft ging am Sonntagnachmittag auf die Suche nach ihren Moilan. In Begleitung der Spitzboum durchkämmten sie Gaisheim und Oberreinbach. Einer nach dem andern wurde fündig, und allmählich füllte sich der Kirwawagen. 20 Paare zogen schließlich mit Bätzn und Bierfassl voraus dem Austanzen vor großem Publikum entgegen.Das Podium um den Baum herum erzitterte unter den temperamentvoll ausgeführten Kirwatänzen. Als nach einer guten halben Stunde der Schuss als Signal ertönte, hielt Christin Weigl den Strauß in Händen und wurde mit ihrem Partner Matthias Luber zum Oberkirwapaar gekürt. Nach den handfesten Zeremonien beim Herunterholen von Krügl und Tuch und dem Ehrentanz ging's zu den Bergwaldmusikanten im Biergarten vom Weißen Ross. Die auf dem Land übliche Nachkirchweih sah Jung und Alt dann am Montag noch einmal bei froher Musik vereint.