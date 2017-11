Neukirchen/Knappenberg. ( "Jugend baut Kirche", und alle freuen sich darüber. Einer, der sich als Schirmherr mit diesem Projekt in besonderer Weise identifiziert, ist der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm.

Im Rahmen des Einweihungsgottesdienstes in der neuen Jugendkapelle "Am Knappenberg" in Neukirchen nahm er sich trotz eines verdichteten Ablaufplans zum Auftakt der Landessynode im Bereich des Dekanats Sulzbach-Rosenberg genügend Zeit für Gespräche.Dabei bot sich für die Vertreter der Gemeinde Neukirchen, 3. Bürgermeister Herbert Pilhofer und Bürgermeister Winfried Franz, die Gelegenheit, Gemeinde und Region vorzustellen und noch einmal die Bedeutung der Jugendfreizeitstätte Knappenberg für Kirche und Gesellschaft hervorzuheben. Dieser Stellenwert sei, darüber waren sich alle einig, durch den Bau der Jugendkapelle sichtbar und nachhaltig gestärkt worden. Mit dem Eintrag in das Gästebuch der Gemeinde rundete Heinrich Bedford-Strohm seinen Besuch, nach der feierlichen Einweihung der Kapelle ab. Die Repräsentanten der Gemeinde bedankten sich für seinen Besuch und die überzeugende Art und Weise, wie sich der Landesbischof für das kirchliche und gesellschaftliche Umfeld engagiert. Er sei, so betonte Bürgermeister Winfried Franz abschließend, jederzeit ein gerngesehener Gast in der Gemeinde und in der Region.