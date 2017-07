Fromberg/Edelsfeld. Dieter Kohl aus Edelsfeld feierte in seinem Garten bei bestem Wetter im Kreise der Familie den 75. Geburtstag.

Der immer noch jung und agil wirkende Zimmermeister aus Edelsfeld begrüßte schon am Vormittag zahlreiche Gratulanten; ob Verwandte, Freunde oder Geschäftsleute, zu denen der Seniorchef noch heute gute Beziehungen unterhält. Natürlich kamen am Nachmittag auch alle seine Mitarbeiter. "Sie sind das Kapital der Firma", wie der Jubilar sagte. Zu den Gratulanten zählten auch die Abordnungen der Vereine, die Feuerwehr und die Reservistenkameradschaft.Auch der Schützenverein Bruderbund Niederricht-Fromberg hat in 38 Jahren Mitgliedschaft ein gutes Verhältnis zum Geburtstagskind aufgebaut. Dieter Kohl ist seit je her ein großer Gönner der Schützen. Zu den Schießen kommt er nach wie vor regelmäßig und ist ein gerngesehener und geselliger Gast.