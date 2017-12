Rund um die evangelische Kirche bot der zweite Neukirchener Weihnachtsmarkt Geschenkartikel, Wurstwaren oder liebevoll genähte Puppenkleider. Für das leibliche Wohl war mit Leberkäse und Bratwurstsemmeln gesorgt. Der eine oder andere wärmte sich zusätzlich an einer Tasse Glühwein. Bis in die Nacht hinein waren noch Leute in geselliger Runde am Markt anzutreffen. Den kulturellen Rahmen bildeten musikalische Auftritte des Kindergartens, der Klavierschule unter Leitung von Renate Schroeder, des Männergesangvereins, des Chors Swabedoo sowie des Posaunenchors in der Kirche. Wie schon im Vorjahr gehen Einnahmen aus der Standgebühr sowie Spenden an die evangelische Kirchengemeinde.