Seit zwei Jahren steht das frühere Seniorenwohnstift Weißenstein in Neukirchen leer. Jetzt besteht die Aussicht, dass dort im Lauf dieses Jahres wieder neues Leben einkehrt.

Die Sanierung startet mit dem Ziel, bis August 2018 zunächst im Haus 2 den ersten Bereich einer modernen Pflegeeinrichtung in Betrieb nehmen zu können. Prokurist Klaus Elmer, Patrizier-Sachwert GmbH

Bürgermeister Winfried Franz, Mitglieder des Gemeinderats und interessierte Gäste fanden sich ein, um Näheres über die künftige Nutzung zu erfahren. Der Finanzdienstleister Patrizier-Sachwert GmbH, in Kammerstein im Landkreis Roth ansässig, hatte zu dieser Info-Veranstaltung eingeladen. Beabsichtigt ist, in Neukirchen noch 2018 nach einer Sanierung ein neugestaltetes Pflegeheim wiederzueröffnen.Prokurist Klaus Elmer von der Patrizier Sachwert GmbH, zuständig für Vertrieb und Verwaltung, gab einen Überblick über die Neugestaltung des Wohnstifts. Anfang der 1980er-Jahre wurde es errichtet. Seit zwei Jahren standen die Gebäude leer. Bei den Bemühungen, wieder Leben dort hineinzubringen, habe die Gemeinde Neukirchen gute Unterstützung geleistet", bedankte sich Elmer. "Die Sanierung startet mit dem Ziel, bis August 2018 zunächst im Haus 2 den ersten Bereich einer modernen Pflegeeinrichtung in Betrieb nehmen zu können", erklärte er.Betreiber der Seniorenresidenz werde die Firma Seni-Casa sein. Sie verfüge über große Erfahrung mit Seniorenheimen und Pflegeimmobilien. Die Bauausführung obliege der Bulut Wohnbau GmbH. Mit dem Abschluss der Sanierung beider Häuserteile würden 81 moderne, helle und freundliche Pflegeappartements zur Verfügung stehen.s Bürgermeister Winfried Franz zeigte sich erfreut über die weitere Nutzung des Gebäudekomplexes Weißenstein als Pflegeheim. Er betonte, dass in der Bevölkerung ein lebhaftes Interesse an diesem Projekt vorhanden sei. Die damit befassten Behörden im Landratsamt Amberg-Sulzbach, die Funktionsträger aus Gemeinderat, Kreistag und Verwaltungsgemeinschaft teilten diesen Wunsch der Bevölkerung. Der Bürgermeister versprach sich von diesem Projekt Vorteile für seine Gemeinde. Neben der Stabilisierung der sozialen Infrastruktur entstünden neue Arbeitsplätze und positive Auswirkungen für Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte. Der Bürgermeister versicherte die Wertschätzung durch die Gemeindevertreter und Verwaltung und wünschte ein unfallfreies Arbeiten bei der Sanierung.