Wie oft er schon auf der Bühne gestorben ist, weiß niemand, zelebriert wird der ewige Kampf zwischen „Gut und Böse“ aber mit viel Kunstblut, Zwangsjacken, der ein oder anderen Boa Constrictor und einem genüsslich guillotinierten oder spektakulär erhängten Alice Cooper.

Eine Nacht mit dem Fürst der Finsternis können Zuschauer am Freitag, 24. November (20 Uhr), in der Jurahalle in Neumarkt erleben. Dann kommt der Pionier des theatralischen Hardrock auf seiner „Spending The Night With“-Tour in die Oberpfalz. Ursprünglich war Alice Cooper der Name der Band, die bis 1974 existierte. Besonders die Top-Ten Single „School’s Out“ und die aufwendigen Bühnenshows machten die Band in den 70ern auch in Deutschland berühmt. Sänger Vincent Damon Furnier übernahm nach der Auflösung der Band den Namen Alice Cooper und perfektionierte als Solo-Künstler die schaurigen Bühnenshows. Mit Songs wie „Poison“ hielt er sich auch solo an der Spitze der Rockcharts.