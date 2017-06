(msc) Bereits zum siebten Mal ist Neumarkt Gastgeber der Internationalen Meistersinger Akademie (IMA). Vom 8. Juli bis zum 8. August steht die Stadt wieder im Focus der klassischen Musik. Fünf Wochen lang werden 15 hochqualifizierte Nachwuchstalente aus 11 Nationen studieren und musizieren, ihr Können perfektionieren und mit ihren Auftritten brillieren. Das Publikum kann und darf dabei sein, sowohl bei den Konzerten, als auch bei den Meisterkursen.

Mit der Orchester-Gala am Mittwoch, 19. Juli (19 Uhr), im Historischen Reitstadel beginnt der Reigen der Konzerte. Dabei werden die Sänger der IMA mit den Nürnberger Symphonikern unter Leitung von Michael Hofstetter auftreten. Am Mittwoch, 26. Juli (19 Uhr), folgt im Historischen Reitstadel die Sommerserenade mit Liedern von verschiedenen Komponisten. Dieses Konzert wird vom BR-Klassik aufgezeichnet. Ein besonderer Höhepunkt ist die Opern- und Operettengala am Freitag, 4. August (19 Uhr), im Historischen Reitstadel. (Öffentliche Generalprobe am Donnerstag, 3. August, 18 Uhr).Dann stehen Opern- und Operettenarien auf dem Programm. Zum Abschlussfest am Dienstag, 8. August (20 Uhr), laden die IMA-Sänger zum Open-Air in den LGS-Park. "Cabaret" lautet das Motto des lockeren Abends auf der Arena-Bühne. Mit Swing und Pfiff begleitet - wie schon in den vergangenen Jahren - Craig Terry aus Chicago am Klavier. Bei schlechtem Wetter im Historischen Reitstadel.Die Internationale Meistersinger Akademie ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Neumarkt, der Juilliard-School New York und der Hochschule für Musik Nürnberg. Jungen Sängern soll dabei eine herausragende Studienmöglichkeit in den Bereichen Oper, Oratorium und Lied/Melodie geboten werden.Zentraler Bestandteil ist neben dem mit Erfolg gekrönten Vorsingen für Intendanten, Opernhausdirektoren, Agenten und Veranstaltern, besonders der Unterricht durch hochkarätige Gastprofessoren. Darunter die künstlerische Leiterin Professorin Dr. Edith Wiens, sowie Kammersängerin Brigitte Fassbaender, die deutsche und italienische Oper unterrichtet und heuer erstmals auch die Schirmherrschaft übernimmt. Karten unter Telefon 09181/255125.___Weitere Informationen: