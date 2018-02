München/Neumarkt. (ehi/KNA) Bis zum Jahr 2025 werden an Deutschen Grundschulen bis zu 35 000 Lehrkräfte fehlen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden allein 26 000 Lehrer zusätzlich benötigt, um den Unterricht bei steigenden Schülerzahlen zu gewährleisten. Weitere 19 000 müssten für den Ausbau der Ganztagsschulen eingestellt werden. Auf der anderen Seite gingen 60 000 Lehrkräfte bis 2025 in den Ruhestand.

Die Leidtragenden sind am Ende die Kinder. Ursula Schroll, BLLV-Vorsitzende in der Oberpfalz

Für Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), ist dieses Ergebnis "alarmierend". Auch in Bayern gebe es erhebliche Defizite. "Nach unseren Berechnungen gehen bis 2030 rund 10 600 Grundschullehrkräfte in Pension, das sind 40 Prozent. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen um 12 Prozent", erläutert Fleischmann. Um diese Lücke zu schließen, seien weitere 3200 Lehrer nötig. Sie fordert ein Umdenken und langfristige Planungen: "Es muss endlich aufhören, immer nur mit kurzfristigen Maßnahmen die Not an den Schulen zu lindern."Ursula Schroll, Vorsitzende des BLLV in der Oberpfalz, stimmt dem zu. Das Problem sei unter anderen eine "verfehlte Personalplanung". Kinder kämen nicht "von heute auf morgen in die Schule". Anhand von Geburtenzahlen wüsste das Kultusministerium schon sechs Jahre vorher, wie stark ein Jahrgang werde. "Wenn aber zu diesem Zeitpunkt Studenten durch einen NC abgeschreckt werden, fehlen sie später", kritisiert Schroll die Planung des Ministeriums. "Das hat zwar eine eigene Statistikabteilung, die liegt aber oft völlig daneben." Auf die Leute aus der Praxis, "die es wissen müssten", werde nicht gehört. Schroll prognostiziert in den kommenden Jahren auch für die Oberpfalz einen starken Lehrermangel an den Grundschulen. Schon jetzt würde es vielerorts keine Zusatzangebote abseits des Regelunterrichts mehr geben.Einen Weg, den Personalengpass langfristig zu bekämpfen, sieht sie darin, den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen. Dabei gehe es um Faktoren wie Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung. "Aber auch um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf." Wie Schroll betont, gebe es in Bayern bereits gute Bedingungen für Teilzeitarbeit. Mit einer weiteren Verbesserung könne man aber vielleicht "das ein oder andere Elternteil für mehr Stunden in die Schule zurückbringen". Der Einsatz pädagogischer Mitarbeiter, die - wie laut Bertelsmann-Stiftung - an den Schulen nicht unterrichtsbezogene Aufgaben übernehmen und die Lehrer entlasten ist für Schroll eine "Notlösung". Von unqualifizierten Aushilfskräften hält sie nichts. Schließlich würde in der Grundschule eine Basis für die folgende Schullaufbahn der Kinder gelegt: "Da braucht man top ausgebildete Leute."Es laufen zum Beispiel Maßnahmen, bei denen Lehrer aus anderen Schularten für ein bis zwei Jahre an Grundschulen unterrichten, und sich so für einen dauerhaften Einsatz qualifizieren können. Aber das sei keine Dauerlösung. Es müsse dringend etwas gegen den Personalmangel getan werden, wie Schroll noch einmal betont. Denn: "Die Leidtragenden sind die Kinder. Vor allem die, die keine Eltern haben, die sie beim Lernen unterstützen können."