Glück im Unglück hatte ein Gleitschirmflieger am Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz. Der Mann stürzte während des Flugs zehn Meter tief in eine Baumkrone.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann von der Feuerwehr und einem Höhenrettungsteam unverletzt aus der Baumkrone gerettet. Der 53-Jährige war gerade erst gestartet, als ihn eine Windböe erwischte. Sein Gleitschirm klappte daraufhin auf ein Drittel seiner Größe zusammen. Nach dem Absturz verfing der Neumarkter sich auf einer Höhe von sieben bis acht Metern in den Ästen eines Baumes.