Nürnberg/Neumarkt. Erst haben sie eine junge Frau mit Alkohol und Drogen willenlos gemacht, anschließend haben sie sich an ihr sexuell vergangen. Dafür müssen zwei 18 Jahre alte afghanische Flüchtlinge jetzt für drei Jahre und neun Monate in Jugendhaft. Das hat das Amtsgericht Nürnberg am Dienstag in einem eintägigen Verfahren entschieden. Das Gericht verpflichtete sie außerdem zu einer Entziehungskur.

Das Duo hatte die Taten vom Neujahrsmorgen 2017 bereits kurz nach der Festnahme zugegeben. Die Angeklagten waren in einer Wohngruppe in Neumarkt untergebracht.Dass nur einer der beiden Jugendlichen die Frau tatsächlich vergewaltigte, spiele nach der neuen Gesetzgebung bei der Strafzumessung keine Rolle, betonte das Jugendschöffengericht in Nürnberg. Sein Freund habe das Opfer ohne dessen ausdrückliche Zustimmung - also ohne ein "ein klares Ja" - sexuell bedrängt. "Und das ist im Ergebnis das Gleiche", sagte der Richter.In einem Fall wertete der Richter die Tat als gemeinschaftliche Vergewaltigung mit vorsätzlicher Körperverletzung, im anderen Fall als gemeinschaftliche sexuelle Nötigung. Dabei machte das Gericht klar, dass beide froh sein könnten, dass man sie nach Jugendstrafrecht verurteilt habe. "Nach Erwachsenenstrafrecht hätten Sie 2 bis 15 Jahre Haft bekommen können. Daran können Sie sehen, in welcher Dimension Sie sich nach deutschem Recht bewegen", sagte der Richter.Nach ihrem Geständnis hatten beide in der Silvesternacht 2016 zusammen mit der jungen Frau auf Neumarkts Straßen gefeiert. Dabei hätten sie neben Alkohol auch eine Kräutermischung konsumiert. Später seien sie zu dritt in ihre Jugendwohngruppe gegangen, um weiter zu feiern. Während einer der jungen Männer die Frau lediglich sexuell bedrängte, indem er sich auf sie legte, vergewaltigte der andere sie. Die junge Frau, die sich an nichts erinnern kann, wurde am nächsten Morgen hilflos in Neumarkt gefunden.