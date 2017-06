Genau richtig gehandelt haben 11 Personen in Neumarkt in der Oberpfalz am Dienstag. Sie alle hatten verdächtige Anrufe erhalten, in denen ein Unbekannter unter anderem Informationen über Wertgegenstände in ihren Wohnungen einholen wollte. Und sie alle gaben darüber keine Auskunft. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen.

Die Anrufe gingen zwischen 19.50 und 22 Uhr bei 11 Personen ein, von denen acht laut Polizei den gleichen Vornamen hatten. Auf dem Telefon-Display wurde jeweils die Nummer 110 angezeigt. Der Anrufer sprach nach Angaben der Polizei Hochdeutsch und gab sich namentlich als ein Beamter der Polizeiinspektion Neumarkt aus.Es seien Einbrecher festgenommen worden und bei einem von ihnen sei ein Notizbuch gefunden worden mit dem Namen der angerufenen Person, erzählte der Anrufer. Der Unbekannte fragte gezielt nach Wertgegenständen und ob sich weitere Personen in den Wohnungen der Angerufenen befinden. Alle elf Personen gaben dazu richtigerweise keine Informationen preis.Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Telefonnummern digital erzeugt werden können. "Die Polizei führt unter der 110 keine Anrufe durch", heißt es im Polizeibericht. Es wird gewarnt, bei telefonischen Anfragen Auskünfte über Wertgegenstände in der Wohnung zu geben.