Polizeieinsatz in Neumarkt: Tote Frau in Wohnung gefunden

Deining. (jma/dpa/lby) In den späten Nachtstunden auf Donnerstag ist die Neumarkter Polizei zu einem Wohnhaus in Deining (Kreis Neumarkt) gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie eine tote Frau und einen schwer verletzten Mann in dem Gebäude.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, da er sofort ärztliche Behandlung brauchte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass "häusliche Unstimmigkeiten zu diesem folgenschweren Unfall" führten. Laut den Beamten soll es sich bei den beiden um ein Ehepaar handeln. Hinweise auf eine unbekannte dritte Person gebe es nicht.Gegen Mitternacht hatte ein Angehöriger die Polizei daraufhingewiesen, dass in dem Anwesen ein verletzter Mann liege. Eine Streifenbesatzung sei daraufhin zu dem Haus gefahren, habe den 59 Jahre alten Mann und die Leiche der 56-jährigen Frau entdeckt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.