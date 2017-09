Die nächsten Feier-Tage im Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg" stehen unmittelbar bevor: Am Freitagabend beginnt mit dem Bieranstich die viertägige "Neunburger Wies'n". Bis zum Montag prägen Bierzelt-Gaudi und Autoscooter-Atmosphäre das Bild im Stadtpark.

Rasant im "Sweety Star"

Rabatte für Familien

Kein Festzug In den vergangenen Tagen haben die Organisatoren der "Neunburger Wies'n" mitgeteilt, dass - wegen mangelnder Zusagen - der für Freitag ab 19 Uhr geplante Auftakt bei der Schwarzachtalhalle und der anschließende Festzug abgesagt wurden. Die "Wies'n" wird daher um 20 Uhr im Festzelt mit dem Bieranstich und der Begrüßung eröffnet. (mp)

(mp) Das Bierzelt steht, die Luftgewehre sind geladen und die Flitzer im Autoscooter auf Hochglanz poliert - im Stadtpark ist alles für die nächste "Neunburger Wies'n" gerüstet. Zwar dürfte die Absage des geplanten Fest-Aufzuges mangels Teilnahme zunächst für einen kleinen Stimmungsdämpfer gesorgt haben (Infokasten), doch das soll vergessen sein wenn Bürgermeister Martin Birner und Stellvertreterin Margit Reichl gegen 20 Uhr die ersten Fässer Wies'n-Bier anzapfen. An den vier Festtagen fließt Gerstensaft der Brauerei Naabeck und der Bodenwöhrer Familienbrauerei Jacob aus dem Zapfhahn, die Festküche Vetter sorgt für das leibliche Wohl der Gäste.Festwirt Daniel Feuerer und die Schaustellerfamilie Nübler möchten Gästen und Besuchern kurzweilige Stunden bescheren. Der Vergnügungspark kann mit Autoscooter, Schiffschaukel und Kinderkarussell aufwarten, Auf und Ab geht's mit dem "Sweety Star", einer Art Berg-und-Tal-Bahn. Ebenso nicht fehlen dürfen Schießbude, Süßigkeiten-Stand, Fischbraterei, Figurenwerfen und "Spickern".Im Festzelt, im Biergarten und im Barzelt ist ausreichend Platz für Gaudi und Geselligkeit. Musikalisch spielt am ersten Abend der "Froschhaxn Express" zum "Tag der Betriebe, Städte und Behörden" auf. Der Samstag, 9. September, beginnt ab 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag zu Unterhaltungsmusik und verbilligten Preisen. Von 15 bis 16 Uhr verlangen die Fahrgeschäfte lediglich einen Euro pro Fahrt. Gegen 19 Uhr - zum "Tag der Vereine" übernehmen "d' Urwaidler" das musikalische Ruder.Der Sonntag, 10. September, beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und Musik der "Neunburger Böhmischen", dabei wird auch ein Weißwurstfrühstück aufgetischt. Mittags kommen verschiedene Braten mit Knödel sowie Gegrilltes auf den Tisch. Für die Kinder tritt am Nachmittag um 15 Uhr der Zauberkünstler und Bauchredner "Waltini" auf. Gegen 18 Uhr beginnt der Partyabend im Bierzelt mit "D' Hüttenstürmer", den Schlusspunkt setzt um 22 Uhr ein Brillantfeuerwerk, das zum 25-jährigen Firmenbestehen des Schausteller-Unternehmens Nübler gezündet wird.Zum Ausklang am Montag, 11. September, ist von 14 bis 18 Uhr Familien- und Kindernachmittag im Stadtpark, dabei sind die Preise an allen Fahrgeschäften stark ermäßigt. Im Zelt besteht Gelegenheit zum Kaffeeklatsch. Ab 19 Uhr steigt zum "Wies'n-Finale" das Duo "Dolce Bavaria" auf die Bühne. Sie kombinieren Party-Stimmung mit italienischem Touch. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.