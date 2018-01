Es scheint, die Party geht weiter in Neunburg. Nach dem tausendjährigen Stadtfest ist das Publikum in der Schwarzachtalhalle beim Stadtball bester Laune. Daran haben auch vier "Partylöwen" Schuld.

Die Band "Trixi und die Partylöwen" mit ihrer Frontfrau Trixi spielt die ersten Takte, und schon eröffnet Bürgermeister Martin Birner mit einem Walzer den Stadtball. "Willkommen in der Pfalzgrafenstadt", empfängt er das Publikum in der Schwarzachtalhalle. Gäste aus Amberg, Schwandorf, den "Vorstadtgemeinden" Mitterauerbach und mit dem Bus angereist aus Hofenstetten, sorgen für ein ausverkauftes Haus. Nach wenigen Walzertakten zu Doris Days "Que sera sera, what ever will be", ist das Stadtoberhaupt mit seiner Partnerin nicht mehr allein auf dem Parkett, alles bewegt sich im Rhythmus.Die rund 430 Gäste, festlich gekleidet, quer durch alle Altersschichten, haben sichtlich Spaß in der Festhalle, die den ganzen Abend über in Nuancen von rotem und blauem Licht getaucht ist. Sehr geschickt wählen die vier "Partylöwen" die Songs. Drummer Stephan, Keyboarder Jojo, Bassgitarrist Rudi und Gitarrist Stefan mit ihrer Frontfrau Trixi bieten ein musikalisches Programm für jeden Geschmack - und für jeden Tanzwunsch den richtigen Takt. Sie singen von Kalifornien, wo es nicht regnet, beschwören Peter Maffey mit seiner "Sonne in der Nacht" und liefern Discofox von "Abba" bis Helene Fischer oder Andrea Berg."I hob mein Schlüssel verlorn" und die Ansage "Richtig oder falsch, was soll's", gehören zu einer Reihe von Songs, die den Bogen von Fendrich bis STS spannen. Auch zahlreiche Oldies, Medleys und Musicalmelodien bereichern das Programm. Frontfrau Trixi kann ihr ganzes Können mit starker Stimme bei rockigen und heißen Rhythmen einsetzen, als die Stimmung richtig hochkocht. Ob im Rumba-Takt, bei Cha-Cha-Cha, Jive, Discofox, auch mal Tango oder Quick Stepp, oder bei langsamem Walzer und Samba: Da kommen leidenschaftliche Tänzer auf ihre Kosten.Für die kleine Stärkung zwischendurch serviert das Restaurant "EssZimmer" Köstliches wie Jan-Huss-Flammkuchen, Trüffelschaum oder Filet-Teller, was an den stilvoll dekorierten Tischen gut ankommt. Bis weit nach Mitternacht tanzen die Gäste schwungvoll in das Jahr nach der Jahrtausendfeier. Die Organisatoren mit Werner Dietrich dürfen sich sagen lassen, sie hätten mal wieder ein glückliches Händchen gehabt. Die Schwarzachtalhalle sei aber auch einfach ideal für solche Festlichkeiten, so der Tenor.