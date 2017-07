Die Vorbereitungen für den Mittelalterlichen Markt des Festspielvereins sind auf die Zielgerade eingebogen. Bei der Bierprobe am Mittwochabend im Stadtpark bestand nicht nur der Gerstensaft der Familienbrauerei Jacob aus Bodenwöhr den Geschmackstest, auch Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl - "Margit aus dem reichen Dorf am See" (Dritte von rechts) - übergab das offizielle Privileg an die Organisatoren und damit die Erlaubnis, "Markt samt allerley Kurzweyl" halten zu dürfen. Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 11 Uhr, sorgen Ritter, Gaukler und Spielleute für ein vielfältiges Programm. Mehr als 20 historische Gruppen und über 40 Händler werden die Besucher in die Vergangenheit versetzen. Unter anderem sind während der Zeitreise packende Schwertkämpfe, spektakuläre Reiterspiele, historische Tänze und Musik sowie Darbietungen mit Flammen und Feuer zu erleben. Für einen besonderen Anblick ist Samstag in der Dämmerung mit rund 200 schwimmenden Lichtern auf den Stadtpark-Seen gesorgt. Weitere Informationen rund um Markttreiben und Lagerleben unter hussiten.mebspace.de/mittelaltermarkt im Internet. Bild: Mardanow