267 mal meldete sich der Funkmeldeempfänger im Jahre 2017 - 40 Einsätze mehr als 2016. Dass sie in der Silvesternacht stumm bleiben, ist für die ehrenamtlichen Neunburger Rot-Kreuz'ler eine angenehme Abwechslung zum ansonsten sehr anstrengenden Jubiläums- und Einsatzjahr 2017.

Starkes Team

Gutes Netzwerk

BRK-Einsatzspiegel Helfer vor Ort: 200 Einsätze, 158 reine Einsatzstunden, 8 448 Bereitschaftsstunden, 2 733 Einsatzkilometer. Unterstützungsgruppe Rettungsdienst: 67 Einsätze, 332 reine Einsatzstunden, 5 359 Einsatzkilometer. 34 Einsätze Reserverfahrzeug für den Regelrettungsdienst in Neunburg.

Fortbildungen oder Ausbildungspuppen gibt es nicht für den kleinen Euro. BRK-Leiter Maximilian Lang

Das hatte es in der Tat in sich, wenn BRK-Leiter Maximilian Lang sich die Jahresstatistik der beiden Fachbereiche Helfer vor Ort und Unterstützungsgruppe Rettungsdienst ansieht, ohne dabei die vielen medizinischen Aktivitäten rund um das Jubiläumsjahr wie Festwochenende, Stadtwette, Historischer Festzug oder auch der Bombenfund am Krankenhaus Schwandorf zu beachten.Das alles brauche ein starkes Team im Hintergrund, welches sich zu jeder Tages- und Nachtzeit für die medizinischen Belange der Bevölkerung ehrenamtlich einsetzt. Denn es sind dies die Einsätze, die durch den normalen Regelrettungsdienst nicht schnell genug abgearbeitet werden können, wenn die Rettungsfahrzeuge aus den umliegenden Orten wie Rötz, Oberviechtach, Bruck oder Nabburg kommen müssen. Die bewährten ehrenamtlichen Fachgruppen Helfer vor Ort und die Unterstützungsgruppe Rettungsdienst sind innerhalb weniger Minuten an den verschiedensten Einsatzorten zur Stelle.Gerade die jungen mittlerweile gut ausgebildeten und mit Erfahrung bereicherten Rettungsdiensthelfer und Rettungssanitäter wie Martina Prechtl, Christian Prechtl, Katharina Jonas oder Stefan Dirnberger engagieren sich laut Maximilian Lang enorm in beiden Diensten. Trotzdem würde es ohne die älteren Rettungsdienstler wie Erich und Stephan Habich, Patrick und Lothar Wolf, Florian Binder, Manfred Butter, Andreas Beer oder Maximilian Lang nicht gehen. Von insgesamt 213 Alarmierungen wurden genau 200 Einsätze übernommen. Die restlichen 13 Einsätze konnten wegen Krankheit, Urlaub oder Beruf nicht besetzt werden.Für Lang gibt es für diese enorme Leistung zwei Zauberworte: Begeisterung und Herzblut. Wenn möglich rücken mittlerweile mindestens zwei Helfer aus um sich gegenseitig zu unterstützen um den Anforderungen des modernen Rettungssystems auch gerecht zu werden. Gerade bei einem Herzkreislaufstillstand brauche man so schnell wie möglich viele Hände vor Ort, damit die Maßnahmen zügig und mit hoher Qualität abgearbeitet werden können. Vom Leichenfund über schwere Amputationsverletzungen, Kindernotfälle, Herzkreislaufstillstände oder die steigende Zahl an Alkoholvergiftungen - es war alles dabei, so Lang.Noch zeitintensiver stelle sich die Situation der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst dar. Denn ist der Helfer vor Ort nach einem Einsatz wieder schnell frei und kann zurück nach Hause fahren, beginnt für die Helfer dieser Unterstützungsgruppe meist erst der zeitintensive Transport in Krankenhäuser nach Schwandorf, Amberg oder Regensburg. Im schlimmsten Fall sei man zwei bis drei Stunden weg von zu Hause gebunden, ein Nachfolgeeinsatz noch gar nicht miteingerechnet. Das mache es schwer, hier Helfer spontan zu finden, welche innerhalb von Sekunden entscheiden müssen, ob der Einsatz aus privaten oder beruflichen Gründen ehrenamtlich übernommen werden kann.Aber auch hier zeigt sich das gut funktionierende Netzwerk an engagierten Einsatzkräften, welche bei weiteren 67 Einsätzen alles liegen und stehen ließen, um den Mitmenschen rasch zu Hilfe eilen zu können. Diese Bonusversorgung ist Gold wert, so Lang, welche aber nur bestehen kann, da Sponsoren immer wieder unter die Arme greifen. Alles was an Spendengeldern kam, wurde in einen neuen Allrad-Rettungswagen, einen Helfer vor Ort und in teure lebenswichtige Geräte wie zuletzt die mechanische Reanimationshilfe LUCAS 2 gesteckt. Mit diesem Gerät sei man ein Aushängeschild im gesamten Landkreis Schwandorf.Einen dritten Bonus habe die Bevölkerung, da der vereinseigene Rettungswagen auch als schnelles Reservefahrzeug für den Regelrettungsdienst zur Verfügung steht. Bei 34 Einsätzen war dies der Fall, wenn das Fahrzeug des Rettungsdienstes zum Reifenwechsel, zur Wartung oder wegen eines Defektes in die Werkstatt musste.Sichtlich stolz sei die BRK-Bereitschaft darauf, dass zusammen mit den Neunburger Stadtwerken ein Defibrillator in der Schwarzachtalhalle installiert werden konnte. Auf die Frage was man sich denn noch wünschen könnte, gibt es vom BRK Leiter eine klare Antwort: Der Rettungsdienst verändert sich bzw. ist mitten in der Umstrukturierung - Notfallsanitäter, Arbeiten nach Algorithmen, neues Equipment für andere neue Schadenslagen.Hier müsse zwingend in die Ausbildung investiert werden. Fortbildungen oder Ausbildungspuppen gebe es nicht für den kleinen Euro. "Da bewegen wir uns im Bereich einiger tausend Euro", so BRK-Leiter Lang.