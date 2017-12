Die Stadt feiert weiter: Mit dem Stadtball kündigt sich am Samstag, 13. Januar, schon der erste Höhepunkt im Jahr 1 nach den Millenniumsfeierlichkeiten an. Als Band des Abends sollen "Trixi und die Partylöwen" die Tanzpaare in Schwung bringen.

Schon jetzt ist ein großes Kontingent an Karten für den Ball verkauft: "Aktuell haben wir noch knapp 60 freie Plätze", meldete Werner Dietrich, Leiter der Tourist-Information, bei einem Pressegespräch. Die Tickets sind im Büro am Schrannenplatz erhältlich und kosten im Vorverkauf 13 Euro; an der Abendkasse werden pro Eintrittskarte 15 Euro verlangt."Das Stadtjubiläum neigt sich dem Ende entgegen, nun geht der Blick auf das nächste Jahr", so Bürgermeister Martin Birner. Und da sei der Stadtball der erste Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Er freute sich, dass "Trixi und die Partylöwen" als bewährte Musikgruppe verpflichtet wurde - "gerade für so einen Abend braucht es eine Band, die Musik für jeden Geschmack im Repertoire hat". Schließlich solle der Stadtball Tanzfreudige aller Bevölkerungsschichten, und nicht nur "einen elitären Kreis" ansprechen - "ein schöner, netter und gepflegter Tanzabend soll es sein", wünschte sich Birner.Für die Verpflegung der Gäste zwischen den Tanzrunden zeichnet das Team des Restaurants "Esszimmer" verantwortlich. Die beiden Chefs, Martin Pongratz und Matthias Bartzyk kündigen für die Speisekarte unter anderem gegrillte Lachsschnitte, Flammkuchen und Dry-Aged-Steak an. Im Vorjahr sei das Angebot sehr gut angenommen worden, erinnern sie sich. An der Bar im Foyer werden verschiedene Cocktails gemixt - mit Alkohol, aber auch "ohne".Einlass in die Halle ist ab 19 Uhr, ab 20 Uhr soll Bürgermeister Martin Birner zusammen mit Ehefrau Sandra den festlichen Ball mit dem ersten Tanz eröffnen. Auf Einlagen zwischendurch verzichten die Organisatoren bei der Neuauflage bewusst - "das hat in den Vorjahren immer für einen kleinen Stimmungseinbruch gesorgt", hatte Werner Dietrich beobachtet. "Die Neunburger tanzen halt recht gern", schlussfolgerte der Bürgermeister darauf. Er hofft, dass seine Mitbürgern diese Passion auch am 13. Januar wieder unter Beweis stellen.