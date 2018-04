Neunburg-Ödengrub. Von der Driving-Range bis zum Tanzparkett: Auf vielen Feldern tummeln sich die Mitglieder des Golf- und Landclubs Oberpfälzer Wald, wenn sie heuer den 40. Geburtstags ihres Vereins feiern. Und die Öffentlichkeit ist willkommen, sich zum Jubiläum selbst ein Bild vom "großen Sport mit dem kleinen weißen Ball" zu machen.

So werden ab sofort jeden Samstag von 14 bis 15 Uhr kostenlose Schnupperstunden auf dem Clubgelände in Ödengrub angeboten. Die Anmeldung ist unter Telefon 09439/466 möglich. Höhepunkt der Feierlichkeiten des einzigen Golfclubs im Landkreis Schwandorf ist am Samstag, 2. Juni, der Festabend mit Sommernachtsball in der Schwarzachtalhalle. Nach einem internen Auftakt ab 18 Uhr mit Ansprachen und Ehrungen, ist ab 20 Uhr auch die Bevölkerung eingeladen, um mit der Band "Cappuccino" in die Nacht zu tanzen. Der Erlös einer Jubiläumstombola am selben Abend und ein Teil der Startgelder einer "Jubiläumsturnierwoche" von 5. bis 9. Juni werden für wohltätige Zwecke gespendet (ausführlicher Bericht folgt).