Gütenlander Kapelle renoviert

In der Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins wurde das vergangene Jahr zu den Akten gelegt und das bevorstehende Jubiläumsfest organisiert. Im August werden drei Jubiläen gefeiert: 1000 Jahre Gütenland, 40 Jahre Stammtisch "Gemütliche Runde" und 25 Jahre Kapellenverein.

Erinnerungskerzen

Führungsteam komplett

Neuwahlen, Festprogramm Neuwahlen: Vorsitzender Adolf Greiner; Stellvertreter Erich Käsbauer (neu); Schriftführerin Martina Käsbauer; Kassier Claudia Falk. Beisitzer: Fanny Käsbauer, Carola Bett (neu) und Franz Rötzer jun. (neu).



1000-Jahr-Feier Gütenland mit 40 Jahre Stammtisch Gemütliche Runde und 25 Jahre Kapellenverein Gütenland: Samstag, 26. August, 18 Uhr Festauftakt mit Bierzeltbetrieb und Bar, Musik von "Narrisch pack ma's o" aus Seebarn. Sonntag, 27. August: 9 Uhr Aufstellung zum Kirchenzug, 9.30 Uhr: Festgottesdienst mit Gedenkstein-Segnung, 11 Uhr: Frühschoppen und Mittagessen, Musik von "Gwiach hot ana" aus Seebarn; 14 Uhr: Kaffee und Kuchen, Oltimerschau, 18 Uhr: Bierzeltbetrieb mit den "Kulzer-Buam" und Bar. (pko)

-Gütenland. Adolf Greiner übernahm erneut das Amt des Vorsitzenden, und die Neuwahlen ergaben ein komplettes Vorstandsgremium. In der Fischerstube des Panoramahotels berichtete Adolf Greiner von der gelungenen Renovierung der Gütenlander Kapelle. Sie wurde innen neu gestrichen und erhielt an der Außenfassade ein Muttergottesbild in 3-D-Optik, das großes Lob erhielt."Viele helfen zusammen beim Mähen, Bepflanzen und Sauberhalten", bedankte sich der Vorsitzende auch bei Franz Rötzer, der den Strom liefert. So sei die Kapelle immer ein Schmuckstück in der Ortsmitte. 2016 habe wieder eine Maiandacht und das Adventsanblasen stattgefunden. Als "gute Vorarbeiter" bezeichnete Greiner Schriftführerin Martina Käsbauer und Kassier Claudia Falk, die ihre Ämter bestens ausfüllen.Es sind noch 17 Chroniken von Gütenland vorhanden, die beim Jubiläumsfest verkauft werden sollen. Die 15 Anwesenden beschlossen einstimmig, dass 30 Erinnerungskerzen mit einem Bild der Kapelle zum Jubiläum bestellt werden sollen. Die können dann für acht Euro gekauft werden. Greiner gab den Ablauf der beiden Festtage am 26. und 27. August bekannt und bedankte sich bei der Stadt Neunburg für die große Unterstützung. Es wurde der Gedenkstein von der Stadt gespendet, die auch die Kosten für das Security-Personal übernimmt. Am Festsamstag finden die Ehrungen des Stammtischs bei der Kapelle statt, wo auch alle Ansprachen über die Bühne gehen.Von der "Gemütlichen Runde" und vom Kapellenverein werden viele alte und neue Bilder gezeigt, und auch die Oltimer-Ausstellung wird sehenswert sein. "Ladet eure Verwandten zu unserem Fest ein", forderte der Vorsitzende auf und bat um Kuchenspenden für den Sonntagnachmittag beim Jubiläum. Zu diesem Kaffeetrinken wird keine Musik spielen, damit sich die Besucher besser unterhalten können. Es werden 15 Vereine erwartet. Deshalb bat Greiner darum, dass alle Mitglieder zusammenhelfen. Dann sei die Arbeit nicht zu viel, war er überzeugt. Greiner wünschte sich, dass alle Gütenlander wie bisher und noch besser zusammenhalten, damit es ein schönes Fest wird. Am 26. Juli möchte der Kapellenverein das Annafest beim Kapellenverein in Diendorf besuchen. Mit zwei Neuaufnahmen wuchs die Mitgliederzahl auf 37 Personen an. Für sie ist die nächsten vier Jahre ein Vorstandsteam zuständig, das nun einstimmig gewählt wurde: Vorsitzender bleibt Adolf Greiner. Neu unterstützt ihn nun Erich Käsbauer als Stellvertreter, der Max Weinfurtner ganz spontan nach einem Telefonat ablöste.Martina Käsbauer bleibt Schriftführerin. Claudia Falk führt weiter die Kasse. Fanny Käsbauer bleibt Beisitzerin. Neu kommen Carola Bett und Franz Rötzer jun. dazu. Ausgeschieden sind Rosi Weinfurtner und Franz Rötzer sen. Mit den Worten "gesund bleiben und zum Fest kommen", beendete Greiner die Versammlung.