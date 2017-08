Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Landhotels Birkenhof lud Hotelier Hubert Obendorfer zum Kulinarik-Festival ein. Der Erlös geht an die "Initiative Spitzenköche für Afrika" der Stiftung "Menschen für Menschen." Stolze 32 200 Euro kamen zusammen.

Erlös aufgestockt

Erlesene Leckerbissen

Um dieses zu einemwerden zu lassen, hatte Obendorfer namhafte Vertreter der Köche-Zunft und Spitzenwinzer eingeladen: Die Sterne-Köche Hans Stefan Steinheuer/Steinheuer Heppingen, Wolfgang Becker/Becker's Trier, Sebastian Prüßmann/Villa Rothschild Königstein, Stefan Meier/ZweiSinn Nürnberg, Carsten Esser & Dirk Bock/Nestlé Professional.Hinzu kamen "erlesene" Winzer. Da Hubert Oberndorfer nicht nur ein Hotelier und Küchenchef aus Leidenschaft ist, sondern auch ein Mensch, dem Menschen in Not wichtig sind, sollte das Kulinarik-Festival auch einem guten Zweck dienen.Deshalb wurden der komplette Erlös der Tombola und zusätzlich 20 Prozent des Erlöses von Hubert Obendorfer auf 30 000 Euro aufgerundet und an die "Initiative Spitzenköche für Afrika" der Stiftung "Menschen für Menschen" - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gespendet. Überraschend auch für Hubert Obendorfer wurde die Spende noch während der Übergabe an die Schirmherrin Véronique Witzigmann vom Personal des Landhotels Birkenhof um 2 300 Euro auf 32 300 Euro erhöht. Im gesamten Hotelbereich konnten an verschiedenen Stationen die Köstlichkeiten der Gastköche und von Hubert Obendorfer genossen werden. So reichte Hans Stefan Steinheuer rosig gebratenen Rehrücken mit Spitzkohl, Chorizoöl und Pfifferlingen.Wolfgang Becker offerierte eine Ceviche von der Holzmakrele mit Koriander, Limone und Avocado. Sebastian Prüßmann präsentierte einen in Miso gebeizten Ikarimi-Lachs mit Fenchelsalat, rosa Ingwer und roter Wildgarnele. Stefan Meier unterstützt durch Sebastian Obendorfer und sein ZweiSinn-Team reichten Variationen von Stopfleber mit Langustine, grünem Apfel und Ziegenkäse.Dirk Bock und Carsten Esser offerierten ihr gebeiztes Kabeljaufilet mit Brunnenkresse, verschiedene fermentierte Gemüse, Krustentiercreme und Wiesenkräuter. Hubert Obendorfer und sein Küchenchef Christian Schider präsentierten ihr zweierlei vom Kalb mit Kartoffelkräuterpüree, Steinpilzen und Kresse. Als Kontrast reichte das Team vom Birkenhof noch ein BBQ und ein Flying Dessert.Zwischen oder direkt bei den Küchenhotspots lagen auch die Anlaufpunkte der Winzer. Zur Abrundung gab es im gesamten Haus musikalische Begleitung mit dem Sänger und Pianisten Helmut Nake, der Band "Da Capo Music" und dem Gitarristen Fabian Borkner. Als kleines Highlight wurde bei Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk geschossen. Weitere Infos und Bilder unter mp@landhotel-birkenhof.de oder Telefon 09439/9500.