Dieser Sommer hat zwar keine Rekorde gebrochen, doch es genügte, um über 4000 Gäste mehr ins Neunburger Erlebnisbad zu spülen. Seit Anfang September herrscht nun Ruhe in den Becken, doch noch im Herbst wird der Maler erwartet.

Besucher-Hoch im Juni

Fast 13 Prozent mehr Gäste

Badespaß geht weiter Die Stadtwerke lassen alle "Wasserratten" nicht lange auf dem Trockenen sitzen: Keine zwei Wochen, nachdem das Erlebnisbad geschlossen hat, ist bereits wieder das Hallenbad zugänglich.



Öffnungszeiten: Dienstag 18 bis 21 Uhr, Mittwoch 18 bis 20.30 Uhr, Donnerstag 17.30 bis 21 Uhr, Freitag 16 bis 17 Uhr Seniorenschwimmen (außer in den Ferien), weitere Öffnung von 17 bis 20 Uhr (Warmbadetag), Samstag von 14 bis 17 Uhr (Warmbadetag). Ab 5. November bis April ist sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet; Montag geschlossen.



Eintritt: Kinder und Jugendliche 3 Euro, Erwachsene 3,50 Euro, Familienkarte 9 Euro; Zehnerkarte: 25 Euro bzw. 30 Euro; Dauerkarte: 60 Euro bzw. 70 Euro, für Familien 100 Euro. (mp)

Auf einen Badebetrieb "ohne besondere Vorkommnisse" blickt Rosa Schafbauer, bei der Stadtwerke Freizeit GmbH für den Betrieb der Bäder zuständig, gegenüber Oberpfalz-Medien zurück. Von 13. Mai bis 9. September dauerte heuer die Schwimmsaison im Erlebnisbad.Und die legte gleich einen bemerkenswerten Frühstart hin: Bei fast schon hochsommerlichen Temperaturen nutzten im Mai über 5100 Besucher die Gelegenheit zur Abkühlung, fast drei Mal soviel als im Vergleichsmonat des Vorjahres (1865 Besucher). In der Zehnjahresstatistik war nur der Mai 2008 besser - damals mit 5698 Badegästen. Bereits im Juni wurde der Spitzenwert der Badesaison 2017 erzielt: In einem der wärmsten Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bevölkerten exakt 12 413 Erholungssuchende das Erlebnisbad - im Juni des Vorjahres war es mit 6511 Besuchern knapp die Hälfte weniger. Beim Vergleich der vergangenen Jahre nimmt der Juni 2017 sogar den Spitzenplatz ein. Annähernd kamen nur der Juni 2010 (12 257 Gäste) und der Juni 2014 (11 782) an diesen Wert heran.Für klimatische "Hausmannskost" war im Juli und August gesorgt: In einem Auf und Ab der Temperaturen, bei immer wieder mal Regen, fanden im Juli nicht einmal 10 000 Besucher den Weg in die Becken - der Zähler am Eingang blieb zum Monatsende bei 9227 stehen. Im Vorjahr waren es 11 055 Gäste. In der Übersicht der vergangenen zehn Jahre waren nur der Juli in 2009 (8880 Badende) und in 2011 (7366) schlechter. Der Spitzenwert für diesen Monat reicht ins Jahr 2010 zurück, damals mit 20 745 Badbesuchern.Im August stieg die Gäste-Zahl dann zumindest wieder über die 10 000er-Marke - 10 859 wurden am Monatsende verzeichnet. Im vergangenen Jahr waren 11 918 Besucher registriert. Im Jahresvergleich waren nur der August 2010 (4064 Badende) und der August 2008 (7884) schlechter. Die Spitzenwerte für diesen Zeitraum datieren auf 2012 mit fast 15 000 Besuchern und auf 2011 mit fast 14 600 Gästen zurück. In einem wechselhaften September war den Neunburgern dann offenbar die Lust aufs Plantschen und Schwimmen vergangenen: Bis zur Badschließung am 9. September wurden nur noch 258 Gäste verzeichnet; kein Vergleich zum Vorjahr, als mit 2284 Besuchern das Top-Ergebnis seit 2008 erzielt wurde.Mit insgesamt 37 860 Erholungssuchenden nimmt die Bade-Saison 2017 einen Mittelfeldplatz in der Zehnjahresübersicht ein. Zwar wurde die Gästezahl im Vergleich zum Vorjahr (33 633) um rund 12,5 Prozent gesteigert, doch die Spitzenjahre 2015 (über 47 000) und 2013 (42 145) blieben weit außer Reichweite.Jetzt bereiten sich die Mitarbeiter der Freizeit GmbH darauf vor, das Erlebnisbad winterfest zu machen. Unter anderem sind die Wartung der Technik und das Spülen der Filteranlagen zu erledigen. Gleichzeitig hat Badmanagerin Schafbauer schon wieder die nächste Saison im Blick: Und da steht die Innensanierung der Umkleiden an. Noch heuer wird der Eingangsbereich des Bades mit Malerarbeiten auf Vordermann gebracht: Der bisher recht dunkle Durchgang soll sich danach in einem deutlich hellerem Ambiente präsentieren.