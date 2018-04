Zum zwölften Mal richtet die Wasserwacht am Samstag, 21. April, das 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbad aus. Erneut sind Vereine, Familien und Einzelschwimmer zur Teilnahme aufgerufen.

Einzige Voraussetzungen, um an den Start zu gehen, sind der Spaß am Schwimmen und eine Mindeststrecke von 200 Metern, die jeder an einem Stück schwimmen können sollte. Je nach Fitness und sportlichem Ehrgeiz steht es jedem Teilnehmer frei, die Leistungen für die Medaillen (Bronze 1000 Meter, Silber 5000 Meter oder Gold 10 000 Meter) abzulegen.Der Startschuss ist um 14 Uhr, Mitschwimmer können rund um die Uhr - auch nachts - in die Becken steigen. Die Anmeldung als Einzelschwimmer, als Familiengruppe (ab 3 Personen) oder als Mannschaft (8 Teilnehmer) ist am Veranstaltungstag direkt im Hallenbad möglich. In der Wertungsklasse "Schwimmer mit Handicap" können auch behinderte Teilnehmer mitmachen.Nach Auswertung der Ergebnisse findet die Siegerehrung am Sonntag, 23. April, gegen 15 Uhr in der Aula der Hauptschule statt.