Den Jubilar stört's nicht, wenn auf ihm herumgetrampelt wird: In zehn Jahren hat sich der Goldsteig zu einem Hotspot im Wandertourismus entwickelt. Beim Festakt für Ostbayerns Traumpfad richtete sich der Fokus auf das Engagement vieler Wegbereiter.

Viele Wegbegleiter

Gegenstück in Tschechien

Der Goldsteig ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich moderne touristische Infrastruktur und Naturerlebnis vereinen lassen. Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer

"Das Thema Wandern ist in", bestätigte Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald (Kreis Schwandorf). Allein beim Online-Dienst Instagram fänden sich zum Stichwort "Wanderlust" 44 Millionen Einträge. Mit Blick auf diesen Trend sei es wichtig, dass Bayern als "deutsches Urlaubsland Nummer eins" mit einem Qualitätsprodukt wie dem Goldsteig punkten könne.Vor Zuhörern aus Politik und Tourismus erinnerte Pschierer daran, dass sein Ministerium im Jahr 2006 mit Mitteln aus dem "Ertüchtigungsprogramm Ostbayern" erste Finanzierungsweichen für den neuen Weg gestellt hatte. Genauso wichtig für den Erfolg sei aber auch das Engagement zahlreicher "Goldsteigler" vor Ort: 10 Landkreise und 93 Gemeinden entlang der 660 Kilometer Route machen sich stark, 65 Paten halten einzelne Wegabschnitte in Schuss und rund 70 "Ge(h)nuss-Partner" stillen Hunger und Durst der Wanderer. Zusätzlich sei der Goldsteig ein Paradebeispiel dafür, wie sich Naturerlebnis und moderne touristische Infrastruktur vereinen lassen.Für den Staatssekretär habe sich bei der Etablierung des Goldsteigs eindrucksvoll gezeigt, wie Kirchturmdenken überwunden werden kann. "Der Weg ist eine großartige Gemeinschaftsleistung", stellte Pschierer fest. Ostbayerns Touristiker hätten erkannt, dass die Wertschöpfung in ländlichen Regionen ohne den Tourismus nicht denkbar sei. Er sei überzeugt davon, dass dem Goldsteig auch eine "goldene Zukunft" beschert ist.Franz Löffler, Bezirkstagspräsident und Präsident des Tourismusverbandes Ostbayern, sah eine "Renaissance des Wanderns" durch den Goldsteig. Unterwegs durch die Oberpfalz und Niederbayern lasse sich eine tolle Region erleben. Bei den Einheimischen habe der Weg zu einer stärkeren Identifikation mit der eigenen Heimat geführt. Er bat die rund 150 Gäste um einen Sonderapplaus für Michael Körner, um dessen Einsatz als Wegemanager und "Vater des Goldsteigs" zu würdigen."Für die Zukunft geht unser Blick nach Osten", verriet Löffler. Mit einem neuen Interreg-Projekt soll parallel zur Goldsteig-Hauptroute ein tschechisches Gegenstück durch die Regionen Pilsen und Südböhmen führen. Die Gesamtlänge dieses Wegenetzes links und rechts der Grenze bezifferte er auf rund 2000 Kilometer. Der bisherige Erfolg des Goldsteigs sei aber auch Verpflichtung, im touristischen Bemühen nicht nachzulassen. Ziel sei es, die Zahl von knapp 20 Millionen Übernachtungen in Ostbayern zu halten.Von einer "Goldsteig-Erfolgsgeschichte" sprach Veronika Perschl, stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ostbayern. Nicht nur, dass die Trasse mittlerweile zu Deutschlands schönsten Wanderwegen zählt, der Goldsteig habe dem Tourismus vor Ort auch neue Impulse gegeben. Hotels, Gasthäuser und Pensionen nehmen sich verstärkt des Wander-Themas an. Bei einer Tour durchs Kulzer und Prackendorfer Moos am Nachmittag nahmen die Gäste selbst eine Goldsteig-Etappe unter die Füße.