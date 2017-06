"Fürs erste Mal fällt die Bilanz rundum positiv aus." Nach der Premiere des Festivals "Park Beats" spricht Jugendbeauftragter Harald Klatzka von einer geglückten Feuertaufe. Eine Wiederholung ist bereits im Gespräch.

Zwar hätten es am vergangenen Samstag insgesamt noch mehr Besucher im Stadtpark sein können, "doch dafür, dass wir erstmals so ein Veranstaltungsformat geboten haben, können wir eigentlich zufrieden sein", so die Bilanz des CSU-Stadtrats und Jugendbeauftragten. Nachmittags hätten viele Familien mit Kindern die Spielstationen bevölkert, und auch die Resonanz bei der Party mit DJ "G-Point" am Abend habe sich sehen lassen können.Für das nächste Jahr werde bereits über eine Neuauflage des Festivals nachgedacht, das die ArGe Jugend mit Unterstützung örtlicher Vereine auf die Beine gestellt hat. "Voraussetzung ist natürlich, dass die zahlreichen Helfer und Unterstützer wieder mit im Boot sind - denn ohne die geht's nicht." Ziel sei es, dass "Park Beats" als feste Jugendveranstaltung in Neunburg zu etablieren.___Weitere Bilder im Internet: