Premiere im Lehrplan: Die Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit dem Festspielverein und dem neuen "Hussenkrieg"-Regisseur Cornelius Gohlke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwei Schauspiel-Kurse an.

Bei "Schauspielprojektwochen für Kinder und Jugendliche ab 8 bis 15 Jahren" können die Teilnehmer in einem sechs- bis achtwöchigen Workshop herausfinden, ob ihnen die Schauspielerei Spaß macht. Am Ende soll eine mit den Jugendlichen erarbeitete Aufführung des "Kleinen Prinzen" stehen. Die Teilnehmerzahl beträgt 6 bis 10 Personen pro Gruppe (zwei Gruppen sind möglich). Zeitaufwand: bis zu 3 Stunden ein- bis zweimal wöchentlichDer Kurs "Schauspielprojektwochen für Geübte und Ungeübte ab 16 Jahre" dauert ebenfalls zwischen sechs und acht Wochen. Einzeltraining und Gruppenarbeiten, chorisches Sprechen und vieles mehr - individuell an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst - stehen auf dem Lehrplan, ebenso Lyrik, Moritaten, Sketche und Szenen von Valentin, Loriot und Improvisationen. Auch persönliche Wünsche, werden angegangen. Am Ende ist die Aufführung eines Szenenabends geplant, erarbeitet aus dem Übungsmaterial. Zeitanspruch: bis zu 3 Stunden ein- bis zweimal wöchentlich; Teilnehmerzahl bis zu 12 Personen pro Gruppe (zwei Gruppen möglich). Weitere Einzelheiten und Termine werden noch bekanntgegeben, Infos beim VHS-Vorsitzenden Markus Wondraschek, Telefon 09672/9208-448 (tagsüber) oder 09672/4339 (abends).