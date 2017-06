Über 660 Kilometer verläuft der Goldsteig durch die Oberpfalz und Niederbayern. Direkt am Wegrand liegt die Schwarzachtalhalle in Neunburg. Sie bildete am Donnerstag die Kulisse für den Festakt "10 Jahre Goldsteig-Wandern". Doch zuerst griffen die Ehrengäste zu den Gießkannen.

Goldsteig mit gutem Namen

Weg zum "Wandermekka"

Daten zum Goldsteig Gesamtstrecke: 660 Kilometer mit 38 Tagesetappen, damit ist der Goldsteig der längste Qualitätswanderweg Deutschlands. Zuwege: rund 840 Kilometer (darunter zwei Alternativrouten und zwei Querverbindungen).



Wegverlauf: Die Hauptroute weist zwei Varianten auf - die Nordroute führt auf die Höhen des Bayerischen Waldes, die Südroute verläuft über die Hügellandschaft des sogenannten Vorwaldes.



Partner: 10 Landkreise, 93 Gemeinden, ein Nationalpark, 5 Naturparke, Oberpfälzer Waldverein, Bayerischer Waldverein, 65 Wegepaten, 70 Ge(h)nuss-Partner.



Infrastruktur: 1500 Kilometer markierte und gepflegte Wanderwege; 70 Sonnenliegen, Bänke, Sitzgruppen und Unterstände; 40 Infotafeln; "Tor zum Goldsteig" in Marktredwitz.



Auszeichnungen: Bereits zum vierten Mal als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifiziert; Platz 2 beim Wettbewerb "Deutschlands schönste Wanderwege" in 2007 und 2015; Mitglied in den "Top Trails of Germany".

In einem symbolischen Akt wurde die neugepflanzte "Goldsteig-Linde" vor der Schwarzachtalhalle reichlich mit Wasser versorgt. Veronika Perschl, stellvertretende Geschäftsführerin des Tourismusverbands Ostbayern, informierte, dass dieser Baum unter anderem als Symbol für Heimat und Gemeinschaft gilt. Diese könnten auch Wanderer auf dem Goldsteig hautnah erfahren. Anschließend schickten die 150 Gäste zahlreiche Luftballons, verbunden mit Wünschen für eine weitere gute Entwicklung des Goldsteigs, in den Himmel.Mit einem Dank an alle Wegbegleiter aus Politik, Tourismus, Gastronomie und Wirtschaft, welche die Entwicklung des Goldsteigs in den vergangenen Jahren begleitet hatten, eröffnete Dr. Michael Braun, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostbayern, den Festakt. Der Weg "ist eines unserer Leuchtturmprojekte" und genieße mittlerweile einen guten Namen - "40 Prozent der Deutschen ist der Goldsteig ein Begriff", wusste Braun.Über die Bedeutung des Goldsteigs für die Urlaubsregion im Landkreis Schwandorf befragte Moderator Martin Gruber (Bayerischer Rundfunk) danach Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Martin Birner. Man sei froh, über solch ein Premiumprodukt verfügen zu können, bekannte der Landrat, schließlich zähle Wandern zu den touristischen Schwerpunkten im Kreis. Für Bürgermeister Birner tragen die "Ge(h)nuss-Partner", die sich entlang der Strecke ums Wohl der Fußgänger kümmern, mit zur Vielfalt des Weges bei.Bezirkstagspräsident Franz Löffler, gleichzeitig Chef des Tourismusverbands Ostbayern, räumte ein, dass Wandern eigentlich schon seit Jahrzehnten ein Schwerpunktthema in der Urlaubsregion ist. Mit zehn Jahren sei der Goldsteig da noch relativ jung. Das Besondere sei, dass dieser auch den gestiegenen Qualitätsansprüchen im Wander-Bereich Rechnung trage. Mit diesem Weg sei es gelungen, neue Begeisterung fürs Wandern zu wecken. In einem Jahrzehnt habe sich der Goldsteig zu einem der bedeutendsten Wanderwege Deutschlands gemausert.Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium, ging zunächst allgemein auf den Begriff "Wanderlust" ein, der aus der Epoche der deutschen Romantik stamme und selbst in den englischen Sprachgebrauch eingeflossen sei. Er würdigte das vielfältige Engagement um den Goldsteig: Mit 10 Landkreisen, 65 Gemeinden, 70 Ge(h)nuss-Partnern und 65 Wegepaten, die dabei mit im Boot sind, sei der Weg ein großartiges Gemeinschaftsprojekt.In ihrem Rückblick erinnerte Veronika Perschl daran, dass am Beginn des Goldsteigs eine "Qualitätsoffensive Wandern" stand. Ziel war es, die Region Ostbayern als "Wandermekka" zu profilieren. Es galt, Gastronomie und Marketing entsprechend aufzustellen, Kartenmaterial auf den neuesten Stand zu bringen und die Route zu erschließen. Offiziell eröffnet wurde der Goldsteig schließlich am 30. Oktober 2007. Überregionale Presseberichte, unter anderem auch in der Zeitschrift "Geo" und im Lifestyle-Magazin "Elle", machten den längsten zertifizierten Qualitätswanderweg Deutschlands bekannt.Im weiteren Verlauf der Veranstaltung informierte Dr. Franz Leibl, Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, wie sich auf dem Goldsteig "Waldwildnis" erleben lässt. Touristiker, Gastronomen und Wanderführer schilderten ihre Erfahrungen. Der Festakt wurde durch die Kerscher-Musikanten mit verschiedenen Stücken gestaltet.