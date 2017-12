Sicher am Schulweg

Insgesamt 20 neue Schülerlotsen haben nun das Rüstzeug für ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Polizeioberkommissar Markus Schlegel, Schulleiterin Irene Träxler und Verkehrslehrer Johann Wutz haben daran ihren Anteil.

In acht Unterrichtsstunden lernten die Kinder die Gefahren und Regeln im Straßenverkehr, die Bedeutung der Verkehrszeichen und richtiges Einschätzen der Entfernung und Geschwindigkeit der Fahrzeugführer. Neben der Theorie fanden auch praktische Übungen an der Katzdorfer Straße mit Warnweste und Anhaltekelle statt, um den Ernstfall darzustellen. In Bayern gibt es rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Schulbus unterwegs sind. Alle sollen sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.Über 30 000 ehrenamtliche Schülerlotsen und Schulweghelfer helfen bayernweit mit, die Sicherheit auf dem Schulweg zu stärken. Seit 1980 hat sich an Überwegen, die durch Schulwegdienste zusätzlich gesichert wurden, kein einziger tödlicher Unfall mehr ereignet. POK Markus Schlegel appellierte trotzdem an alle Verkehrsteilnehmer, die Tempolimits unbedingt einzuhalten und im Umfeld von Schulen besonders aufmerksam und bremsbereit zu sein.Die neuen Schülerlotsen: Mathias Bindl, Simon Fischer, Jesse Rödel, Leon Schubert, Denis Alekseev, Tobias Zankl, Edgar Bauer, Justin Hanke, Rinesa Heindl, Mario Reiml, Eliza Xhemaili, Karina Andres, Sarah Dumke, Niklas Gelbert, Noah Grosskreutz, Vivien Legl, Stefan Roth, Samuel Schart, Tanompong Ruangsuk und Mohammed Al Wakkaa.