-Seebarn. (zth) Alois Fischer aus Neunburg vorm Wald feierte im Kreise seiner Familie und der Vereine 70. Geburtstag. Der Jubilar wurde am 11. Juni 1947 in Stetten als siebtes von insgesamt zehn Kindern von den Eltern Anna und Johann Fischer geboren.

Nach seiner Schulzeit in Seebarn absolvierte er bei der Spenglerei Zimmermann in Neunburg eine Lehre als Bauschlosser. Diesen Beruf übte Fischer bis zu seinem 30. Lebensjahr aus, ehe er im Jahr 1977 Bademeister wurde. Nach dreizehn Jahren wechselte der fleißige Jubilar schließlich in die Neunburger Nord-Ost-Gruppe, wo er bis zu seiner Verrentung im Jahr 2007 beschäftigt war.Im Jahr 1978 heiratete Alois Fischer in der Seebarner Pfarrkirche seine Maria (geb. Ruhland) aus Haslarn; aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: Lydia, Renate und Karin. Zusammen bauten sich die Eheleute Fischer am Neunburger Sonnenschein ein Haus, das sie auch heute noch bewohnen. Der Stolz des rüstigen Geburtstagskindes sind seine beiden Enkelkinder Maximilian und Jakob, die ihn mächtig auf Trab halten. Trotz seines arbeitsreichen Lebens hatte Fischer immer ein offenes Ohr für "seine" Vereine, die er nach wie vor unterstützt, wo er gebraucht werde.Deshalb ließen es sich die Vereinsvertreter auch nicht nehmen, ihrem treuen Mitglied, der aufgrund seiner ruhigen und hilfsbereiten Art überall beliebt ist, zu gratulieren. Josef Kirchberger, Hans Reichl und Josef Weingärtner überbrachten dem Gründungsmitglied des SV Seebarn die besten Wünsche, von der FFW Meißenberg gratulierten Kommandant Erhard Fischer sowie Stephan Deml und Hans Janker. Vom Stammtisch "Gemütliche Runde" in Gütenland waren stellvertretend Thomas Held, Ludwig Wolfgang und Hans Mehltretter vor Ort, vom Sozialverband VdK gratulierten Georg Demleitner und Siegfried Götz.