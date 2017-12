Zuhörer in Licht und Gold getaucht

Standing Ovations begleiten die 36. Auflage des Weihnachtskonzerts der Neunburger Stadtkapelle. Bei der Übergabe der Leitung von Anton Lottner an Markus Held - separater Bericht unten - fließt auch die eine oder andere Träne.

Zum Träumen eingeladen

"In Treue fest"

In der vollbesetzten Schwarzachtalhalle konnte Vorsitzender Roman Sorgenfrei neben Bürgermeister Martin Birner und dem stellvertretenden Landrat Arnold Kimmerl auch Stadtpfarrer Stefan Wagner, Pfarrvikar Benny Joseph sowie Organistin Sonja Steinkirchner willkommen heißen. Auch der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Josef Ferstl, sowie sein Stellvertreter Georg Schmid und Ehrenbürger Theo Männer ließen es sich ebenso wenig nehmen, dieses Konzert zu besuchen, wie zwei mit Abstand am weitesten angereiste Zuhörer aus Österreich und Chile, die Sorgenfrei herzlich begrüßte.Nach der Eröffnung durch "A Christmas Overture", komponiert von Roland Kernen, führte Moderator Erwin Bucher gekonnt durch das weitere Programm. "Farandole", ein lebhafter Gesellschaftstanz von Georges Bizet, "Lux Aurumque" - der amerikanische Komponist Eric Whitacre tauchte die Zuhörer mit diesem Stück in Licht und Gold - folgten. Mit "Fire in the glen" führte Komponist Mathias Wehr in die Musik der grünen Insel Irland. Die über 70 Musikantinnen und Musikanten konnten Wehr bei ihrem Probenwochenende in Alteglofsheim kennenlernen und eine Probeneinheit mit ihm erleben.Beim nächsten Stück "My Dream" von Peter Leitner trat Solist David Sorgenfrei auf. Mit dem Jazz-Flügelhorn, einem tollen Blechblasinstrument mit seinem warmen, weichen Ton lud Peter Leitner, Komponist der Kärntner Erfolgsformation "Die Fegerländer" die Zuhörer zum Träumen ein. Beschlossen wurde der erste Teil mit den "Tanz der Vampire" und dem "UNO-Marsch", einer Komposition von Robert Stolz. Dieser Marsch würdigt die wichtige Arbeit der Vereinten Nationen und setzt dem übergeordneten Ziel des Friedens ein musikalisches Denkmal.Dass es mit dem Nachwuchs in der Kapelle hervorragend bestellt ist, bewiesen die ca. 15 Jungmusikerinnen und -musiker nach der Pause. Unter der Leitung von Marion Schärtl gaben sie die Stücke "The hanging Tree" vom Jeremiah Fraites, "La La Land" von Justin Hurwitz und "Harrx Potter" von John Williams zum Besten. Nach langanhaltendem Beifall wurde als Zugabe noch "Feliz Navidad" von Feliciano gespielt.Mit "Sparks of fire" wurde der zweite Teil der Hauptkapelle eröffnet, bevor die Zuhörer mit "Jungle" von Thomas Doss in den Dschungel versetzt wurden. Die Kapelle verstand es bei diesem Stück hervorragend, Musik mit Tierlauten und Buschtrommeln zu kombinieren. Der Einritt in die "grüne Hölle" gestaltet sich sehr abwechslungsreich mit allerlei Ungeziefer, wilden Affen und Elefantengebrüll. Beim Auftauchen einer Horde gefährlicher Unterhaltung begann eine wilde Jagd, die mit einem gewagten Sprung von der Klippe endete. Als weiteren Höhepunkt des Abends trat Schlagzeuger Konrad Aschenbrenner in Erscheinung.Aschenbrenner, der schon Amboss gespielt hat, einer präparierten Champagnerflasche Töne entlockt hat, trat im Stück "Typewriter" von Leroy Anderson als Sekretärin auf und machte Geräusche einer alten Schreibmaschine zu Musik. Auf dem geschriebenen Zettel standen die Abschiedsworte von Dirigent Anton Lotter, der nach diesem Stück das Amt endgültig an Markus Held übergab."Vita pro Musika" von Thiemo Kraas und die "Glücksbringerpolka" von Roland Kohler beschlossen das diesjährige Konzert. Nachdem die Anwesenden frenetisch Beifall klatschten und "Zugabe" forderten, setzten die Musiker mit dem Marsch "In Treue fest" noch einen drauf, bevor mit dem traditionellen Schlusslied "Stille Nacht, heilige Nacht", endgültig der Vorhang über die 36. Auflage fiel.