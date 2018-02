Hinter dem Motto "3 Männer - nur mit Gitarre" verbergen sich die bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Keller Steff, Roland Hefter und Michi Dietmayr. Jetzt geht es mit den "3 Männern" in das "Kapitel 2". So nennt sich das neue Bühnen-Programm der drei Männer mit Gitarre. Am Freitag, 2. März , sind sie ab 20 Uhr in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald zu erleben. Karten für das Konzert gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: exb