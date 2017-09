Am 6. Oktober in der Schwarzachtalhalle

"Die große Musical- und Operettengala" ist auf Deutschlandtour. Das Ensemble gastiert am Freitag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald. Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus über 15 der laut Umfragen beliebtesten Musicals und Operetten.

Es werden ausschließlich die Originalmelodien aufgeführt. Das Publikum darf eintauchen in die großen Höhepunkte aus Elisabeth - die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Im weißen Rössl, Cats, Evita, My fair Lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Elvis und mehr. Armin Stöckl präsentiert die Gala mit viel Charme und Stimme. Der Tenor wurde schon als "bester Musicalsänger" ausgezeichnet. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.