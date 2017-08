Am 6. Oktober in der Schwarzachtalhalle - Vorverkauf hat begonnen

"Die große Musical- und Operettengala" ist auf Deutschlandtour und am 6. Oktober ab 19.30 Uhr in der Schwarzachtalhalle zu erleben. Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus über 15 der laut Umfragen beliebtesten Musicals und Operetten. Es werden ausschließlich die Originalmelodien aufgeführt.

Das Publikum darf eintauchen in die großen Höhepunkte aus Elisabeth - die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Die lustige Witwe, Im weißen Rössl, Cats, Evita, Gräfin Mariza, Der Zarewitsch, My fair Lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Elvis und viele mehr. Dabei sind auch Klassiker wie "Das Wolgalied", "Memory" oder "Lippen schweigen" zu erleben.Freuen darf man sich auf große Stimmen, originalgetreue historische Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild und erstklassigen Livegesang. Mit viel Charme und großer Stimme wird die Gala von Armin Stöckl präsentiert. Der junge Tenor wurde als "bester Musicalsänger" mit dem "Fachmedienpreis" ausgezeichnet. Regelmäßig ist Armin Stöckl auch im Fernsehen auf verschiedenen Kanälen zu erleben. Das Ensemble hat hochkarätige Sängerinnen in ihren Reihen. Dabei ist beispielsweise die bekannte amerikanische Sopranistin Janel Frazée. Sie trat bereits im Vatikan oder im Weißen Haus auf. Die Musical- und Operettengala begeisterte in den letzten Jahren in mehr als 600 Shows Zehntausende von Besuchern.Kartenvorverkauf: Buchhandlung am Tor und Büro- & Pressezentrum Neunburg sowie Der neue Tag (nt-ticket.de).