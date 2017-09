Das Gedenkjahr "500 Jahre Reformation" und die Hussiten-Zeit in der 1000-jährigen Stadtgeschichte inspirierten den Kunstverein "Unverdorben" bei der Planung seiner Internationalen Ausstellung "Ahoj 17". Diese eröffnet am Samstag den Neunburger Kunstherbst.

Kunstprozession "Ahoj 17" Veranstalter: Kunstverein Unverdorben; Thema: "Gemeinsame Wege in Glaube und Kunst"; Förderung: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds und Bezirk Oberpfalz; Mitwirkende Künstler: Andrea Thema und Giselher Scheicher (Burgthann/Nürnberger Land); Dr. Karel Rechlik (Brünn); Jitka Stenclová (Prag); Patrik Hábl (Prag); Václav Fiala (Klatovy); Schüler des Kunstzweigs der Gregor-von-Scherr-Realschule.



Vernissage und Kunstherbst-Eröffnung: Samstag, 16. September, 17 Uhr, evangelische Versöhnungskirche. Eintritt frei, Spenden für den Kunstverein. Prozessionsweg: Versöhnungskirche, Jakobskirche, Spitalkirche, Kunstquartier, Stadtpfarrkirche St. Josef, Hauptstraße, Schwarzachtalhalle. Abschluss der Kunstprozession: Samstag, 16. September, 20 Uhr, mit der musikalisch-szenischen Performance "Play Luther" in der Schwarzachtalhalle. Dauer ca. 90 Minuten mit Pause. Eintritt 15 Euro (Abendkasse), 10 Euro für für Teilnehmer an der Kunstprozession (Kartenausgabe in der ev. Kirche). Abschluss der Straßengalerie: Sonntag, 22. Oktober. (exb)

Die Konzeption sah schließlich vor, die Vernissage und Kunstprozession unter den Leitgedanken "Gemeinsame Wege in Glaube und Kunst" zu stellen. Neben der obligatorischen "Straßengalerie" mit rund 15 Kunststationen (Schaufenster von Geschäften, Lokalen und Sparkasse) wird ein besonderer Akzent auf die künstlerische Ausgestaltung von Sakralräumen gesetzt. Aktiv daran beteiligt sind international renommierte Maler, Zeichner Grafiker und Bildhauer aus Tschechien und Bayern, aber auch Schüler des Kunstzweigs der Gregor-von-Scherr-Realschule.Führten die bisherigen Kunstprozessionen vom Foyer der Schwarzachtalhalle in Richtung Hauptstraße, Kunstquartier und Vorstadt wieder zurück zum Ausgangspunkt, so gibt es diesmal einen Richtungswechsel im Prozessionsweg. Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 16. September, 17 Uhr, in der evangelischen Versöhnungskirche statt. Dort wird die Leiterin der Kunstsammlung und Museen des Bistums Regensburg, Dr. Maria Baumann, in die Thematik einführen und die mitwirkenden Künstler vorstellen."Seine Arbeit wird dominiert von spirituellen Themen, vor allem beschäftigt sie sich mit der christlichen Botschaft". Dies ist Quintessenz einer Werkbeschreibung von Dr. Karel Rechlik aus Brünn. Der 67-Jährige absolvierte in seiner Heimatstadt von 1968 bis 1973 ein Studium der Kunstgeschichte und Philosophie an der Masaryk Universität. Seit 1975 wirkt er als freischaffender Künstler und Kunsttheoretiker. Rechlik realisierte zahlreiche Glasfenster sowie liturgische Ausstattungen für Kirchenräume in Tschechien, Deutschland und Österreich sowie zahlreiche Installationen wie Kreuzwege und liturgische Tücher.Václav Fiala , Jahrgang 1955, widmet sich der künstlerischen Gestaltung für den öffentlichen Raum. Er realisierte eine ganze Reihe von Arbeiten wie Denkmäler und Grabsteine sowie Fontänen und Parkgestaltungen bis zu freien bildhauerischen Werken. Er stellte seine Arbeiten bei Dutzenden Ausstellungen im In- und Ausland aus, nahm an über 60 internationalen Symposien teil, absolvierte schöpferische Aufenthalte in den USA und in Australien. Er lebt und arbeitet in Klatovy.Patrik Hábl , Jahrgang 1975, arbeitet nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Räumen. Großen Zuspruch erhielt Habl für seine Einzelausstellung im Zentrum für zeitgenössische Kunst Dox "Die Veränderung der Landschaft", wo er einen Turm zu einer Kapelle umgewandelt hat. Im Jahr 2015 wurde er von einem Expertengremium für die Biennale in Peking ausgewählt, Anfang 2016 schuf er eine 15 Meter große Installation in der Klosterkirche Speinshart. Patrik Hábl unterrichtet an der Universität für angewandte Künste in Prag.Jitka Stenclová , Jahrgang 1952, ist eine tschechische Malerin und Textilkünstlerin und Absolventin der Hochschule für Künste, Architektur und Design (1977). Neben der abstrakten Malerei widmet sie sich auch Pastell-Zeichnungen, ihre Arbeit umfasst ebenso 3D-Objekte. Die Prager Künstlerin ist mit Werken unter anderem in der Nationalgalerie Prag, in den Museen Royaux d'Art et d'Histoire Brüssel und im Power House Sydney vertreten.Andrea Thema , Jahrgang 1957, arbeitete nach dem 1979 abgeschlossenen Studium im Lehrberuf vorwiegend in Nürnberg. Seit 1986 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig. Die in Burgthann lebende Malerin beschäftigt sich mit der Verbindung von Kunst und Architektur, Kunst im sakralen Raum, kinetischer und kybernetischer Kunst, sowie mit der Verbindung von Kunst und Technik. Ihre Werke sind in zahlreichen öffentlichen Sammlungen zu besichtigen.Giselher Scheicher , Jahrgang 1960, ist gebürtiger Regensburger. Nach dem Abitur absolvierte er zunächst ein Studium der Sonder-/Kunstpädagogik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Von 1985 bis 1988 studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Oskar Koller und Prof. Werner Knaupp. Seit seinem 1989 abgeschlossenen Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg arbeitet Giselher Scheicher als freischaffender Künstler. Er lebt im Nürnberger Land.