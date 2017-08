Finale im Festspielsommer: Mit der siebten Aufführung am Samstag ist das "Hussenkrieg"-Jubiläumsjahr zu Ende gegangen. Bürgermeister Martin Birner lobte das Engagement der Darsteller, die "mit Leib und Seele" dabei sind.

Markt-Bilanz Für Chef-Organisator Franz Binder hat der Festspielverein bei seinem Mittelalterlichen Markt mit hussitischem Lagerleben einmal mehr eine eindrucksvolle Gemeinschaftsleistung unter Beweis gestellt. Das zweitägige Spektakel im Stadtpark sei ohne Blessuren und Verletzungen über die Bühne gegangen, berichtete er. Auch der Auf- sowie der Abbau seien harmonisch verlaufen. Insgesamt sei die Veranstaltung "ganz erfolgreich" über die Bühne gegangen. Es sei gelungen, die gute Stimmung mit ins Lager hineinzunehmen, so dass erneut für eine friedliche und entspannte Markt-Atmosphäre gesorgt war. Bürgermeister Martin Birner bat er, den Dank für die hervorragende Zusammenarbeit an die Bauhof-Mitarbeiter weiterzugeben. (mp)

"Der Vorhang der 35. Festspielsaison ist gefallen", notierte Helmut Mardanow, Vorsitzender des Festspielvereins, bei der Abschlussfeier. Im Beisein von Regisseur Nikol Putz, Assistentin Anita Luft und Ehrenvorstand Theo Männer bedankte er sich bei allen Mitwirkenden für ihren Einsatz während der Proben- und Aufführungszeit. Erwähnt wurde auch Ex-Schirmherr Stephan Ludwig, der es sich zum wiederholten Mal nicht hatte nehmen lassen, als "Teilzeit-Nabburger" bei der letzten Aufführung auf der Bühne zu stehen.In seinen Dank schloss Helmut Mardanow das Regie-Team sowie die Verantwortlichen bei Kostümen, Requisiten, Maske und Hofmusik ein. Ein Sonderlob galt Franz und Karin Binder für die Organisation des Mittelalterlichen Marktes mit hussitischem Lagerleben. "Es war ein tolles Bild, als die 200 Lichter den Stadtpark-See erleuchtet haben", griff er einen Aspekt heraus. Die Festspieler hatten beim zweitägigen Markt nach Kräften mitgeholfen. Ein Dank galt Stadtverwaltung und Bauhof, die dem historischen Spektakel logistische Unterstützung zuteil werden ließen.Den Dank der Stadt für den Einsatz auf der Festspiel-Bühne überbrachte Bürgermeister Martin Birner. Es sei ein ereignisreiches, aber auch aufregendes Jahr gewiesen. "Endlich haben wir das Dach bekommen", nahm Birner Bezug auf das Comeback des größten Requisits. Es sei auch wichtig gewesen, dass sich der Stadtrat in dieser Frage nach außen hin einig gezeigt habe. Die Entscheidung für die neue Dachkonstruktion wertete Birner als Beweis für den Rückhalt des Festspiels - "das ist wichtig für alle, die ehrenamtlich mitspielen".Mit Blick auf die Bauphase sei er froh, dass alles so gut geklappt habe. "Das Dach ist keine Stangenware", verdeutlichte er. Viele Räder - bei den beteiligten Firmen, in der Stadtverwaltung und auch beim Festspielverein - hätten ineinandergegriffen und das Projekt zu einem guten Ende gebracht. "Auf diesem Zusammenhalt sollten wir auch in Zukunft aufbauen können."Für das Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" habe sich der Festspielverein als verlässlicher Partner für die Stadt erwiesen. "Bei unseren Veranstaltungen konnten wir auf euch zählen", stellte Birner fest. Mit einem Anruf habe ihm Schirmherr Matthias Keller-May, stellvertretender Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, übermittelt, wie begeistert er vom Hussenkrieg war. Im Kreis der Festspieler habe er sich sehr wohlgefühlt, berichtete Birner.Er wisse zwar nicht, ob es am neuen Dach liegt, doch habe Birner im Ensemble heuer "eine tolle, beflügelte Stimmung" ausgemacht. Besonders griff er jene Darsteller heraus, die heuer in 35. Saison auf der Bühne standen, und nach wie vor mit Leidenschaft bei der Sache sind. Er begrüßte die Zusammenarbeit des Festspielvereins mit der Mittelschule bei der Inszenierung der historischen Stadtführungen zum Stadtjubiläum.