Das Publikum bei der Burghofserenade darf sich am Samstag, 24. Juni, auf etliche Besonderheiten freuen. Nicht nur, dass erstmals ein Konzert vor der neu überdachten Festspieltribüne stattfindet, sondern es treten auch gleich zwei große Blasorchester auf. Die Stadtkapelle hat sich die befreundete Musikkapelle aus Ainring im Berchtesgadener Land eingeladen, um den Konzertabend gemeinsam zu gestalten. Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Höhepunkten. Beim Gemeinschaftschor beider Orchester hallt schmissige Marschmusik durch den Burghof. Zum Abschluss der Open-Air-Veranstaltung klingt der Abend zu Live-Musik der Gruppe "Just one more" aus. Dazu werden Zwiebelkuchen, Weine sowie sommerlich-frischer Prosecco serviert.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt's zum Preis von acht Euro in der Blasinstrumentenwerkstatt Kroner, an der Abendkasse werden 10 Euro verlangt. Kinder bis 12 Jahre sind frei.