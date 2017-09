Zum "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 10. September, leistet auch die Stadt Neunburg einen Beitrag. Unter dem Motto "Macht und Pracht" lädt Heimatpfleger Theo Männer" bereits heute von 14 bis 17 Uhr zu einem Burg-Spaziergang ein.

Bei diesem Rundgang werden verschiedene historische Gebäude - vom Wartturm bis zum Rathaus - von außen und teilweise auch von innen inspiziert. Die Erklärungen des Heimatpflegers befassen sich mit historischen Details, außerdem werden die Baugeschichte, einstige Nutzungen und die Bedeutung der verschiedenen Gebäude erläutert.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer treffen sich am Eingang des Schwarzachtaler Heimatmuseums im Burghof. Nachdem diese Veranstaltung zum Denkmaltag dem eigentlichen Termin einen Tag voraus ist, können Interessierte am Sonntag dann die weiteren Angebote in der Umgebung wahrnehmen.Trotzdem lohnt sich auch ein Besuch im Museum: Es ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Dabei sind die beiden Sonderausstellungen "Neunburg im Bild" und "Postgeschichte Neunburgs" zu sehen. Über die örtliche Postgeschichte informiert Erwin Weinfurtner zwischen 10 und 12 Uhr bei Führungen.___Weitere Informationen im Internet: