"Ab in den Süden" ist ein Schlager-Musical über drei unterschiedliche deutsche Paare, die sich in einer Hotelanlage an der Riviera kennen lernen. Beliebte und aussagekräftige Schlager und Poptexte werden mit einer flotten, schnurrigen und andererseits einfach gestrickten Liebesgeschichte verknüpft, und erinnern an die guten alten Unterhaltungsfilme aus den Fünfzigern. Rund 50 passende Schlager und Hits erzählen die Irrungen und Wirrungen der Geschichte. Mit den größten Hits von Peter Kraus bis hin zu den Toten Hosen, von Rock 'n' Roll über Disco, Neue Deutsche Welle, Rock, Pop und Schlager ist ein Mitsingabend garantiert. Am Samstag, 6. Januar, gastiert "Ab in den Süden" um 20 Uhr in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald. Karten: "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.