Die Bühnen-Pause war nur kurz: Mit dem Ende der Pfingstferien nimmt das Ensemble des Festspiels "Vom Hussenkrieg" wieder die Proben auf. Die 35. Theatersaison fordert die Mitwirkenden auch abseits des Scheinwerferlichts.

Auch Pferde müssen proben

Sieben Aufführungen

Termine und Karten Aufführungen



Premiere am Samstag, 8. Juli; weitere Aufführungen: 15., 16., 21. und 28. Juli sowie 4. und 5. August.



Eintrittskarten



Vorverkaufsstellen sind in Neunburg die Buchhandlung am Tor, Telefon 09672/91133, das Büro- und Pressezentrum, Telefon 09672/5229, oder in Oberviechtach das Reisebüro Koller, 09671/3007900.



Weitere Auskünfte erteilt die Tourist-Information unter Telefon 09672/9208421. Infos auch unter www.facebook.com/hussenkrieg.

So ganz ohne Festspiel-Atmosphäre und Mittelalter-Flair sind die "Hussenkrieger" in der Probenpause aber nicht ausgekommen: Beim Burg-Café am Pfingstmontag stellten die Mitglieder der Festspiel-Tanzgrupe "Lumpenstiefel" Gastronomie-Talent unter Beweis und bewirteten zahlreiche Gäste. Eine andere Delegation hatte sich auf den Weg nach Bernau bei Berlin gemacht und feierte beim dortigen Hussitenfest mit.Doch nun rücken wieder die Vorbereitungen für das Bühnen-Stück in den Vordergrund: Unter der Regie von Nikol Putz, dem bei der Inszenierung erneut Anita Luft assistiert, setzt das Ensemble an diesem Freitag, 16. Juni, seine Einzelproben fort. Am Samstag, 17. Juni, stehen dann auch die vierbeinigen Darsteller auf der Bühne: Mit einer Reitprobe im Burghof beginnt für insgesamt sechs Pferde die Gewöhnungsphase an das Bühnengeschehen. Mit Blick auf die Sicherheit wird viel Sorgfalt darauf verwendet, um die Tiere an Schlachtenlärm, Feuersäulen und Explosionen heranzuführen. Auch die berittenen Darsteller müssen sich erneut mit den Reaktionen der Vierbeiner sowie dem Theaterspielen und Fechten hoch zu Ross vertraut machen. Am Wochenende darauf beginnt mit der ersten Durchlaufprobe bereits die entscheidende Phase der Bühnen-Vorbereitung. Für die Mitwirkenden mit Sprechrollen kommt es dann nicht nur darauf an, dass der Text sitzt, sondern dass bei Dialogen auch die Anschlüsse und Übergänge stimmen. Das Gesamtgefüge des Theaterabends setzt sich dabei nach und nach zusammen.Feierstimmung soll sich am Sonntag, 2. Juli, einstellen: Beim Festakt "35 Jahre Festspiel", der ab 16 Uhr im Burghofbereich stattfindet, wird in die Geschichte und den Werdegang des Neunburger Volksschauspiels zurückgeblendet. Die Festansprache hält Stadtrat Richard Wagner, der 2013 als Schirmherr fungierte. Die musikalische Begleitung übernimmt die historische Musikgruppe "Benedictus" aus Pilsen.Wenige Tage danach stellt sich wieder Proben-Alltag ein: Bei der Hauptprobe am Mittwoch, 5. Juli, werden Medienvertreter zu Gast im Burghof sein, bei der Generalprobe am Freitag, 7. Juli, wird zum ersten Mal Publikum auf der Tribüne Platz nehmen. Tag der Premiere ist Samstag, 8. Juli: Bereits um 19 Uhr findet im Pfarrheim der Schirmherrn-Empfang für Matthias Keller-May, stellvertretender Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, statt. Um 21 Uhr hebt sich dann der Vorhang für die Uraufführung im Festspieljahr 2017.Weitere Aufführungen sind für Samstag, 15. Juli, Sonntag, 16. Juli, Freitag, 21. Juli, Freitag, 28. Juli, sowie für Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, festgelegt. Eintrittskarten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen zum Preis von 12 Euro für Erwachsene und für 6,50 Euro für Schüler und Studenten. Ein weiterer Termin für Ensemble und Mitglieder des Festspielvereins ist am Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Pfarrkirche zum 35. Theatergeburtstag. Am Nachmittag gehen die "Hussenkrieger" beim Jubiläumsfestzug zur 1000-Jahr-Feier der Stadt Neunburg auf die Straße. Weiterer Höhepunkt wird am 29./30. Juli der Mittelaltermarkt mit Hussitenlager im Stadtpark.