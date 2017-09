Nur wenige Tage nach der Eröffnung kündigt sich im Kunstherbst der nächste Höhepunkt an: Mit einem Impulsvortrag am Donnerstag eröffnet Intendant und Chefdirigent Mark Mast die "Tage der Bayerischen Philharmonie". Die Zuhörer erhalten einen Einblick in sinfonische Klangwelten - und bekommen sogar Alphörner zu hören.

Wissen weitergeben

Workshop für Jungmusiker

Zur Person: Mark Mast Der Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie wurde in Mitteltal/Schwarzwald geboren. Musikstudium in Heidelberg, später in Paris und München. Meisterklassenstudium bei Leonard Bernstein und Sergiu Celibidache. Beginn der Dirigentenlaufbahn 1992 in München, wo er seit 1994 als Intendant der Bayerischen Philharmonie tätig ist.



Seit vielen Jahren ist er auch als Gastdirigent bei internationalen Klangkörpern engagiert, zuletzt beim Denver Philharmonic Orchester. Ergänzend bezeugen Opern-, Ballett- und Filmproduktionen seine Vielseitigkeit. Seit 1998 ist Mark Mast Künstlerischer Leiter und seit 2008 Intendant des Schwarzwald Musikfestivals. Als Leiter der Orff-Festspiele in Andechs dirigierte er von 1998 bis 2009 alle dortigen Musiktheaterproduktionen. Seit 2011 engagiert sich Mark Mast als Botschafter für die Initiative "Mein München", von 2011 bis 2016 war er Präsident von Jeunesses Musicales Bayern und im Vorjahr wurde er in den Sprecherrat des Wertebündnisses Bayern gewählt.



Das Projekt "Jahrtausendkonzert" bereitet Mark Mast seit 2015 in engem Kontakt zum Kunstverein "Unverdorben" vor. Die Bayerische Philharmonie tritt dabei erstmals in der Oberpfalz auf. Das Neunburger Programm wird am Feiertag, 3. Oktober, 20 Uhr, im Prinzregenttheater München wiederholt. (exb)

In einem interaktiven Impulsvortrag - am 21. September ab 19 Uhr in der Schwarzachtalhalle - rückt Mark Mast das Thema "Der sinfonische Klang" ins Blickfeld. In unterhaltsamer, kurzweiliger Form, unterstützt mit multimedialer Technik und Live-Musik des philharmonischen Bläserensembles "Die Lippentriller" erläutert der international renommierte Musikpädagoge und Orchesterleiter die für das Konzertprogramm am Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr, (öffentliche Generalprobe) und Montag, 2. Oktober, 20 Uhr (Jahrtausendkonzert) ausgewählten Werke aus Wiener Klassik und Spätromantik. Veranstalter ist der Kunstverein "Unverdorben", der damit allen Klassik- und Musikfreunden in der Region ein Lernangebot zum Nulltarif bietet: Der Eintritt zum Vortrag ist nämlich kostenlos.Mark Mast, der die Bayerische Philharmonie in München seit über 20 Jahren leitet, tritt nicht als "dozierender Professor" vor das Publikum. "Unsere Gäste", so verriet er vorab, "werden einen Dirigenten in Dienstuniform, also stilecht im Frack, erleben." In seiner Begleitung beim lehrreichen Exkurs durch die sinfonische Klangwelt, befinden sich drei Instrumentalisten der Bayerischen Philharmonie. Die "Lippentriller" werden die vermittelte Musiktheorie in die Praxis umsetzen und dabei sogar auf Alphörner zurückgreifen. Der Referent wird in die Tasten des hauseigenen Konzertflügels greifen. Er wird im weiteren Verlauf des Abend immer wieder mit den Zuhörern interagieren, ihnen jedoch keine musikalischen Vorkenntnisse abverlangen: "Alle können kommen, keiner muss bei einem Gesangverein oder bei einer Blaskapelle sein."Ein wesentliches Vortragselement sind Video- und Audioeinspieler. Mit solchen Film- und Tonsequenzen möchte Mark Mast verdeutlichen, wie berühmte Traditionsorchester sozusagen den typischen sinfonischen Klang erzeugen. Aus dem Off kommt beispielsweise auch Maestro Sergiu Celibidache (1912 bis 1996) zu Wort. Der langjährige Generalmusikdirektor der Münchner Philharmoniker war nicht nur Masts "Lehrherr" in der Studienzeit, der rumänische Stardirigent heuerte ihn auch als persönlichen Sekretär an. "Vieles, was mir Maestro Celibidache an Wissen und Erfahrung vermittelt hat, möchte ich gerne an das Publikum weitergeben", betont der Intendant der Bayerischen Philharmonie.Dies gilt im besonderen Maß für den zweiten Abschnitt des Kulturprojekts "Neunburger Jahrtausendkonzert": Der Orchesterworkshop für Schüler und Jungmusiker von Blaskapellen am Samstag, 30. September in der Schwarzachtalhalle. Dieser mündet ab 17.30 Uhr bis gegen 19 Uhr in die öffentliche "Jahrtausendprobe". Rund 80 Profimusiker aus mehreren Ländern werden mit den zum Workshop angemeldeten etwa 40 Jugendlichen und Musiklehrern ein im Hallenparkett kreisförmig angeordnetes "Riesenorchester" bilden. Sie proben und spielen Ausschnitte aus Anton Bruckners "Romantischer Sinfonie", die - neben der "Wiener Philharmoniker Festfanfare" von Richard Strauss und Mozarts "Jupiter-Sinfonie" - das Hauptwerk des Jahrtausendkonzerts ist. Wegen des begrenzten Raumangebots - Zuhörersitze befinden sich nur auf der Bühne und im Foyer - werden vom Kunstverein kostenfreie Platzkarten ausgegeben. Nähere Infos dazu beim Vortragsabend und in der Tagespresse.Nachdem das Jubiläums-Festkonzert am Vorabend des Nationalfeiertags schon lange ausverkauft ist, bietet sich für alle "kartenlosen" Musikfreunde noch eine Alternative, um das große Orchester der Bayerischen Philharmonie erleben zu können: Im Einvernehmen mit dem Chefdirigenten machte der Kunstverein die für Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr, in der Schwarzachtalhalle angesetzte Generalprobe öffentlich. An diesem Abend wird das komplette Programm des Jahrtausendkonzerts im Durchlauf aufgeführt. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro bei freier Platzwahl, Abendkasse ab 17.30 Uhr. Telefonische Kartenbestellung ist bei Hallenmanagerin Rosa Schafbauer unter Telefon 09672/9208514 möglich.