Drei renommierte Chöre und ein hochqualitatives Quartett machten das Konzert "Lieder an einem Sommerabend" im Schlosssaal zu einem musikalischen Hochgenuss.

Die Vorsitzende des Gesangvereins, Christa Scheitinger, hieß im voll besetzten Saal die Ehrenmitglieder Fanny Reimer und Theo Männer sowie den Kreisvorsitzenden vom Verband Oberpfälzer Chöre, Johann Seemann, willkommen. Mit dem Singkreis Bernhardswald und dem Männergesangverein Wald hatte der Gesangverein 1861 Neunburg zwei exzellente Chöre eingeladen, die zusammen mit dem Ensemble der Städtischen Musikschule mit Sylvia Felgenträger (Flöte), Hermann Lößl (Klarinette), Alexander Arnold (Akkordeon) und Barbara Nutz (Klavier, Akkordeon) ein wunderbares Sommerkonzert unter der Gesamtleitung von Gisela Meidhof darboten.Mit einem flotten Marsch eröffnete das vierköpfige Ensemble der Musikschule den Abend. Mit Polka, Halbwalzer, Menuett, Bauernpolka und dem "Pine Apple Rag" sorgte es zwischen den Gesangsbeiträgen für Abwechslung und Stimmung, so dass das Publikum begeistert mitklatschte. Der Gesangverein mit der musikalischen Leiterin Gisela Meidhof hatte klassische Lieder aus vergangenen Jahrhunderten im Gepäck. Titel wie "Bleib mein" und "Wach auf, meins Herzens Schöne" wechselten sich ab mit den bekannten Liedern "Als wir jüngst in Regensburg waren" und "Zu Regensburg auf der Kirchturmspitz". Das fröhliche schwäbische Volkslied "Rosenstock, Holderblüt" sorgte für Erheiterung.Mit 18 Stimmen sang der Männergesangverein Wald "Weit, weit weg" von Hubert von Goisern, die Volksweise "Der Bajazzo" und das lustige Volkslied "Die Lena". In dem breitgefächerten Repertoire der Männer befanden sich auch die bekannten Lieder "Aber dich gibt's nur einmal für mich", "Tom Dooley" und "Lollipop", die von den Zuhörern mitgesummt und mitgesungen wurden. Bekannte Ohrwürmer trug auch der Singkreis Bernhardswald mit "Ich war noch niemals in New York" und "One Moment in Time" vor. "Übern See" von What4 und "Der Clown" zeigten die große Bandbreite der Frauen und Männer.Neben den musikalischen Beiträgen trug auch das "Wahnsinns-Büfett" zum Gelingen des außerordentlichen Abends bei. Das Orga-Team der "Freunde der Musik" mit Vorsitzender Silvia Tretter zeigt große Professionalität beim Zubereiten des Fingerfoods. Johann Seemann dankte allen Chören für den tollen Abend. Mit "Sing mit mir", langem Applaus und Bravo-Rufen endete das Sommerkonzert.Eine besondere Ehre wurde Hermine Wittmann zuteil. Als Gründungsmitglied des Frauenchors, den 1957 Karl Reimer ins Leben gerufen hatte, gehört sie seit 60 Jahren dem Chor an. Johann Seemann, Kreisvorsitzender des Verbands Oberpfälzer Chöre, überreichte der aktiven Sängerin eine Urkunde.