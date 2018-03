Geigerin Marketa Janouskova ist am Samstag, 21. April, wieder einmal Gast des Fördervereins "Neunburger Freunde der Musik". Der Ablauf des Konzertabends (Beginn 20 Uhr im Schlosssaal) gliedert sich in zwei Teile: Zunächst wird das Programm mit bekannten und beliebten Melodien auf Geige und Klavier eröffnet. Mit der Jirí-Janousek-Zymbalgruppe steht der zweite Teil des Abends ganz im Zeichen der Folkloremusik. Das Ensemble unter der Leitung von Marketas Vater, unterhält mit traditioneller, tschechischer Folkloremusik. Zu den Mitwirkenden zählt auch Marketas jüngere Schwester.

Das Publikum darf sich laut Veranstalter "auf einen abwechslungsreichen Konzertabend von höchster Qualität freuen". Kartenvorverkauf (Preis 18 Euro) ist am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr in der Städtischen Musikschule oder per Telefon unter 09672/2456.