Finale im Kunstherbst: Beim Blauen Montag kramt Ex-Redakteur Karl Stumpfi in seinem publizistischen Fundus. Lokalpolitische Skandale und Possen aus dem Vereinsleben amüsieren das Publikum.

Anekdoten aus Lokalpolitik

"Klo-bale Probleme"

Im überfüllten Gasthaus "Zur goldenen Gans" hieß Peter Wunder im Namen des Kunstvereins "Unverdorben" die Gäste willkommen. Er rief einige Höhepunkte des fünften Kunstherbsts in Erinnerung und nannte Jahrtausendkonzert und Straßengalerie.Bei ihrer musikalischen Lesung nahmen die "Vier Unverdorbenen" diesmal Ereignisse aus der Region unter dem Titel "Sati(e)risches Neunburg" aufs Korn. Die von Rezitator Karl Stumpfi ausgewählten Lokalpossen, Lokalskandale und Anekdoten aus Kommunalpolitik und Vereinsleben wurden humorvoll und mit einer Prise Ironie gewürzt vorgetragen. Stumpfi, von 1980 bis 2010 als Redakteur in der Region tätig, hatte dafür unter anderem seine Berichte und Glossen "recycelt".Die Musiker mit Jürgen Zach, der die musikalische Leitung inne hatte, Klaus Götze an der Gitarre und Franz Schöberl auf dem Akkordeon umrahmten die Lesestücke mit selbst arrangierten Texten zu bekannten Melodien. Eigene Gstanzln und Lieder aus der Feder von Jürgen Zach wie "Mondnacht" und "Nachts im Wald" waren ebenso zu hören wie die bekannten Evergreens "Der dritte Mann" oder das mit oberpfälzischem Text aufgepeppte "Wind of Change" der Scorpions. Bezugnehmend auf die 1000-Jahr-Feier, zu der die "Unverdorbenen" ihren "Senf dazugaben", wurde den Neunburgern "eine geklebt" (mit der Briefmarke), es herrschte Broadway-Flair, und die Hussiten wurden zum letzten Mal "zusammengeputzt"."Neunburg hat die Elbe, Hamburg die Schwarzachphilharmonie, oder umgekehrt", merkte Stumpfi an. In den 37 Jahren, als er journalistisch unterwegs war, habe er als Kronzeuge so manch Unglaubliches, zumindest Verwunderliches erlebt. So richtete er den Scheinwerferkegel unter der Überschrift "Ich glaub, mich tritt ein Pferd" auf eine "Skulptur am Plattenberg", die durch "Zellteilung" oben ein rostiges Kunstpferd, unten ein Werbepferd wurde."Des Heimatpflegers neue Kleider" betitelte Stumpfi ein Ereignis aus den frühen 1980er Jahren, als Heimatpfleger Theodor M. im Zuge der Neueinkleidung der Stadtkapelle auch eine Tracht bekam. "Darf ein Stadtratsmitglied kostenlos eine Tracht bekommen?", habe sich die Opposition aufgeregt. Das Ende der Geschichte: Theodor M. bezahlte die Tracht. Und wenn es um "Diäten" geht, predigten die Neunburger Stadträte Wasser und tränken. Wein. Ein SPD-Stadtrat fand es kleinkariert, die Sitzungsgelder zu kürzen. Die Verhandlungen wurden vertagt, die "Wasserprediger" gönnten sich eine Verschnaufpause und tranken einen Schoppen Wein.Unter der Kolumne "Unappetitliches" berichtete Stumpfi von der Sitzung des städtischen Werkausschusses, in deren Verlauf das Gremium in die Unterwelt stieg und das "monotone Dahinquirlen" der Fäkalien per Kamerabefahrung beobachtete. Das Sitzfleisch der Neunburger Ratsherrn und -damen sei bei "Sitzorgien mit garantiertem Open-End" sehr strapaziert worden. Besonders erquickend war es, wenn in der Fragestunde die Bereinigung eines "angepissten Baumes" gefordert wurde. Für ein "klo-bales Problem" sorgte die Frage im Stadtrat, ob im Stadtpark eine ordentliche Toilette gebaut werden soll. Für 10 000 Euro könne "der Harndrang kanalisiert werden", billiger wäre es jedoch, den Pfarrsaal zu nutzen.Nach fast drei Stunden Lokalkolorit, erstklassig handgemachter Musik und sehr viel Stimmung endete der Abend mit einigen Zugaben wie dem Rausschmeißer "Muss i denn zum Städtele hinaus". Das Programm wird am 30. Januar um 19.30 Uhr in der Alten Seilerei wiederholt.