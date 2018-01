U2-Fan-Herz - was willst du mehr? The "World’s Greatest Tribute to U2" kommt in die Schwarzachtalhalle nach Neunburg vorm Wald.

Verlosung Wir verlosen je 5x2 Tickets für L.A.vation. Wer kostenlos dabei sein will, schreibt bis Montag, 5. Februar, 12 Uhr eine E-Mail (Betreff: L.A.vation ) an redaktion@onetz.de - bitte Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Oberpfalzmedien - Der neue Tag und onetz.de verlosen fünf mal zwei Freikarten für die Show. Die Gewinner bekommen die Tickets per Post.