Finale auf der Burghof-Bühne: Für das Festspiel "Vom Hussenkrieg" gehen am Freitag und Samstag zum für heuer letzten Mal die Scheinwerfer an. Noch zwei Mal ziehen die Ritter des Pfalzgrafen Johann in die Bühnenschlacht gegen die Hussiten, noch zwei Mal sind 15 Maskenbildnerinnen gefordert, um die 136 Darsteller mit Schminke, Lidstrich und Puder für ihren Auftritt herauszuputzen (Bild). Die letzten Aufführungen bedeuten auch den Schluss-Akt für die Inszenierung von Nikol Putz: Das Engagement des Hamburger Regisseurs, dem 21 Jahre die künstlerische Leitung des "Hussenkrieg" oblag, endet nach diesem Festspielsommer. Für beide Aufführungen gibt es noch Karten im Vorverkauf im Büro- und Pressezentrum, Hauptstraße 50, und in der Buchhandlung am Tor, Hauptstraße 35. Der Preis für Erwachsene beträgt 13 Euro, für Kinder bis 15 Jahre sowie Schüler und Studenten 6,50 Euro. An der Abendkasse werden zwei Euro Aufschlag verlangt. Diese ist vor den jeweiligen Aufführungsterminen ab 19.30 Uhr geöffnet. Bild: Mardanow