Schon zum Schlussapplaus der letzten Aufführung im 35. Festspieljahr war Putz auf die Bühne geholt worden. In den Beifall des Publikums hinein, entrollte das Ensemble ein Transparent mit der Aufschrift "Danke für 21 Jahre, Nikol!". Helmut Mardanow, Vorsitzender des Festspielvereins, wandte sich an die Zuschauer, die an diesem Abend "zum letzten Mal die Inszenierung von Nikol Putz genießen durften". Beim Abgang von der Bühne verabschiedeten sich zahlreiche Mitwirkende bereits per Handschlag oder einer herzlichen Umarmung vom langjährigen Regisseur.Bei der Abschlussfeier des Ensembles im "Hussitenkeller" stellte Mardanow Putz' Wirken seit 1997 heraus. Mit Professionalität und Enthusiasmus sei es ihm gelungen, die Darsteller zu Höchstleistungen anzuspornen. Ein geflügeltes Wort innerhalb des Ensembles sei seit Jahren sein Ausspruch "Da war schon sehr viel Schönes dabei, aber . . .". Damit pflegte Putz häufig, seine Kritik bei den Proben-Besprechungen zum Ausdruck zu bringen. Als Geschenk zum Abschied gab es ein Programmheft mit den Unterschriften aller Mitspieler sowie edle Zigarren und ein graviertes Feuerzeug."Ich gehe mit Trauer", gab Nikol Putz zu. "Ihr seid das wunderbarste, zauberhafteste und großartigste Ensemble, das mir in meinem Berufsleben begegnet ist." Die Neunburger Festspieler seien stets bereit gewesen, sich zu ernsthafter Theaterarbeit verführen zu lassen. Er räumte ein, dass die Jahre mit ihm "auch anstrengend für euch" gewesen seien. Es sei nicht immer leicht gewesen, seinen Vorstellungen nachzukommen. Und doch wäre es stets gelungen, sich zusammenzuraufen, um am Ende den Theaterabend auf die Bühne zu bringen.Putz' Dank galt Peter Pauly als Ansprechpartner für viele dramaturgische Fragen sowie Festspiel-Ehrenvorsitzendem Theo Männer, der ihn vor über 20 Jahren nach Neunburg geholt und sich offen für die Neuinszenierung gezeigt hatte. "Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich solange hier bleibe - aber es war schön, und es war großartig". Jeder in diesem Ensemble sei ein Theaterfreund, "ihr alle habt an diesem Kunstwerk mitgearbeitet". Mit guten Wünschen verabschiedete sich Putz, und versprach, im nächsten Jahr zu einer Aufführung zu kommen. Seinem Nachfolger wünschte er eine glückliche Hand. Danach erhoben sich die Festspieler von ihren Plätzen und brachten mit langanhaltendem Beifall ihre Wertschätzung für die Arbeit des scheidenden Regisseurs zum Ausdruck.Als "leidenschaftlichen Regisseur, der viel Wert auf künstlerische Arbeit legt", charakterisierte Bürgermeister Martin Birner den Hamburger Theatermann. Er habe dem "Hussenkrieg" seinen Stempel aufgedrückt - "das läuft hier absolut professionell und geschmiert". Über 21 Jahre hinweg sei es eine großartige Leitung Putz' gewesen, über 150 Laienspieler stets aufs Neue "zum Glühen" zu bringen und weitere Impulse in der Inszenierung zu setzen.Ein Dank galt an diesem Abend auch der langjährigen Regieassistentin Anita Luft: Bei der Inszenierung habe sie stets den ausgleichenden Part übernommen, so Nikol Putz. Für Festspiel-Chef Helmut Mardanow war sogar "ein Regisseur ohne Assistentin nicht vorstellbar". Für Anita Luft und Sohn Moritz gab's je ein besticktes Dusch- und Badetuch sowie eine Festspiel-Tasche als Geschenk.Mit Blick auf das 36. Festspieljahr, wird es nicht nur bei der Regie, sondern auch in den Reihen der Darsteller eine Zäsur geben. "Pfalzgraf"-Darsteller Peter Pauly und "Kaplan Schmaltzhaffen" Manfred Gräßl haben angekündigt, 2018 nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Der neue Regisseur Cornelius Gohlke (unter anderem Landestheater Salzburg und am Tams-Theater München) werde ab Oktober in Neunburg erwartet. Sowohl der Bürgermeister als auch der Festspiel-Vorsitzende appellierten an die Darsteller, offen gegenüber seinen inszenatorischen Änderungen zu sein