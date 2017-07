Mega-Events scheinen im Jubiläumsjahr symptomatisch zu sein für Neunburg. Was sich aber beim Konzert von "Seiler & Speer" vor und in der Schwarzachtalhalle abgespielt hat, dürfte seit Bestehen der Halle einmalig gewesen sein.

Überzeugende Vorband

"Gitte" mit dabei

Rund 1200 Gäste drängten sich in langen Schlangen in die Halle, in der gerade mal ein enger Stehplatz zur Verfügung stand. Das Team vom "Esszimmer" hatte alle Hände voll zu tun, um den Ansturm bei Getränken und Bratwürsten zu bewältigen.Zunächst heizten die Musiker von "Freiraum 5" als Vorband den meist jungen Leuten eine Stunde lang gehörig ein. Die vier Vollblutmusiker aus Wien sind seit fast zehn Jahren in Clubs, aber auch auf großen Festivals unterwegs. Der direkte Kontakt zu ihren Fans ist ihnen sehr wichtig und sie verstanden es, das Publikum mit einzubeziehen. Lieder wie "Ich spüre deinen Atem" und "Du bist zu Haus, wo deine Freunde sind" wurden mitgesungen.Nach der Umbaupause auf der Bühne traten die Stars des Abends auf. Mit einem gewaltigen Knall und einer bunten Lichtshow fiel der schwarze Vorhang zu Boden und "Seiler & Speer" rockten mit ihrer Band, die aus absoluten Könnern bestand, die Bühne. Die österreichischen Chartstürmer sorgten von Beginn an für Furore. Songs wie "Servus Mama" und "Gitte" spiegeln lebensnahe Texte wider und karikieren verschiedene Alltagssituationen, die das Publikum so sehr liebt.Mit einer Flut an Handys versuchten die Gäste, ihre Stars in Fotos und mit Filmchen festzuhalten. "I wüll net, I waas net" wurde begeistert mitgesungen, so dass die Schwarzachtalhalle bebte und kochte. Dass die Tontechnik nicht gerade optimal eingestellt war und man die Texte nur schwer verstand, war den Fans egal. Sie kennen den Inhalt der Lieder sowieso auswendig.Nicht fehlen durfte "Ham kummst", das fünf Wochen lang auf Platz eins der österreichischen Charts war und auch in den deutschen Hitlisten an erster Stelle stand. Mit "I kenn di vo wo", das 2016 erschienen ist, und dem neuesten Austro-Pop-Meisterwerk "Ob und zua da samma zua" zündeten Christopher Seiler und Bernhard Speer ein Feuerwerk in der Halle, das bis 23 Uhr anhielt. Nach frenetischem Schlussapplaus ließen die Fans ihre Stars nur ungern gehen